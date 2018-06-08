多元教育 自學也可辦緩徵

2018年06月08日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

過去在家自學或就讀森林中學的學生無法申請緩徵，內政部昨修正通過「免役禁役緩徵緩召實施辦法」，近期將公告實施。因應現行多元創新教育型態，將參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生納入可緩徵對象，保障國民受教權利。

內政部表示，中華民國是徵兵制國家，役男在19歲徵兵及齡後，必須就戶籍地依序接受兵籍調查、徵兵檢查，並在抽籤後，徵集入營服役。為使在學役男安心就學，過去役男就讀國內公立或已立案的私立高級中學及同等以上學校學生，都可由就讀學校列冊函送戶籍地直轄市、縣市政府核定緩徵，等到學業完成後再入營服役。役政署副署長梁國輝表示，過去如果是在家自學或就讀森林中學者，沒有辦法申請緩徵，基於鼓勵多元創新教育型態考量，役政署才提出相關修正。

內政部表示，這次修法是配合兵役法去年修正公布後，已將參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生，納入得予緩徵的對象，因此修法配合增列緩徵作業相關規定，使相關役男也享有與高級中等學校學生相同的緩徵權利，以保障其接受完整教育權利。

另一方面，配合兵役法前年修正公布內容，已將高級中等學校現職教師（含專科學校5年制前3年）納入後備軍人得予緩召對象，這次也依實務作業一併修法，保障學生受教權。

此外，配合實務作業需要，這次修法也增列得由役男戶籍地鄉鎮市區公所，可依權責辦理禁止服役及因案緩徵，解決役男因犯罪遭判一定刑期、不得服役卻沒有申請禁役，導致兵役義務問題懸而未決的情況。

(中國時報)