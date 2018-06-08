蕭秉治發片 險跪迎周董

2018年06月08日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭秉治（廷廷）首張個人專輯《凡人Mortal》今（8日）發行，昨舉辦發片記者會，耗資百萬元打造舞台、燈光、3K雷射投影，以演唱會規格製作，唱片公司瞞著他，偷偷找了他從以前就視為偶像的周杰倫（周董）、五月天阿信錄製VCR祝賀，蕭秉治打趣說，原本以為周董有到現場，「我差點要跪下來。」

周董在VCR說：「聽說廷廷就小聽我的歌長大，那就好好創作，好好把好音樂帶給大家。」阿信則希望大家能給予蕭秉治鼓勵：「希望廷廷和MP的粉絲，能給他6倍的祝福。」

謝父母陪過憂鬱期

蕭秉治因憂鬱症暫退歌壇，沉寂772天復出，昨面對眾多媒體，他明顯相當緊張，在冷氣強大的攝影棚內竟滿頭大汗。他一連獻唱〈愛過你有多久就有多痛〉、〈我好想好想你〉、〈凡人〉3首新歌，及MP魔幻力量時期的舊歌〈偷偷的〉、〈我還是愛著你〉，他也謝謝父母：「〈我好想好想你〉是我想像爸媽失去曾經很有熱情的兒子，謝謝他們那段時間陪著我，讓我知道什麼叫毫無保留的愛。」

8/18辦戶外演唱會

他接下來除了將辦簽唱會，也要在8月18日舉辦免費戶外演唱會，被問到是否會邀請昔日MP戰友合體站台，他表示雷堡有在新專輯幫忙彈奏兩首歌，原本想找他來，但當天雷堡已有工作安排，只好作罷。但他很想送團員簽名專輯，也希望能聽聽他們的意見。

(中國時報)