口試市長參選人 平秀琳放話不手軟

2018年06月08日 04:11 中國時報 報導蕭雅玲 本報訊

國民黨在上屆22縣市長選舉中僅獲6席，今年捲土重來，備受外界關注，選舉在即，國民黨參選人須拿出具體政見與執政方式說服全民，為讓對談有實質內容而非淪為口水戰，製作單位事先提供提問方向給各參選人，希望5位參選人上節目接受「口試」、「面試」前做足準備，主持人平秀琳也說，若參選人有實問虛答的情況，她絕對會追問到底、不手軟。

傾聽各方聲音

平秀琳表示，各參選人除了闡述自身政見，針對六都目前執政情況，也將透過提問進行討論提出各參選人的看法，而製作單位還特別準備各參選人競爭對手的訪問影片，其中戰況激烈的台北市，自民進黨決定自推參選人後，市長柯文哲與丁守中支持度出現拉鋸，柯文哲在民調暫落後下，還反問製作單位該怎麼做？為參選之路積極傾聽來自各方的聲音。

本報訊

平秀琳主持中天《新聞深喉嚨》政論節目，經常在節目中探討政論問題，即將在11月24日舉行九合一選舉，節目製作單位於日前特別邀請國民黨六都市長參選人丁守中、侯友宜、陳學聖、盧秀燕、高思博、韓國瑜等人到場參加8（今）日座談，但新北市長參選人侯友宜卻因有重要行程，無法參加座談會，其他5位參選人為了接受節目的口試與面試，確定出席座談會，並將針對能源、兩岸、青年低薪、經濟等議題提出解決方案。

(中國時報)