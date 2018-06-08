梁修身：當我兒子受惠也受害

梁修身（左）前晚在廈門頒獎給兒子梁正群，父子倆很開心。（洪秀瑛攝）

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中國時報
報導（廈門傳真）
洪秀瑛

「第10屆海峽影視季」近日在廈門及平潭展開，6日晚舉行兩岸影視交流合作表彰頒獎典禮，梁正群、張書豪演出的愛情電影《請愛我的女朋友》獲得「最受大陸觀眾歡迎的台灣電影」。

獲邀擔任頒獎人的導演梁修身，首次在台上頒獎給兒子，開心說：「這種畫面溫馨又有傳承意義，我希望這個畫面可以常常出現，這樣我就可以常常頒獎，兒子也可以常常領獎。」

頒獎當晚，他鼓勵兒子有機會也朝導演之路邁進，不過梁正群先前在節目中透露，自己多年前和一位製作人為新角色相談甚歡，結果沒下文，最後才知道父親和電視台有過節。梁修身昨說，自己在圈子多年，工作的時候常要求完美，有時難免得罪人，所以當他的兒子會受惠也會受害。

梁正群著眼拚事業

梁正群到現在偶爾仍會被寫「導演梁修身兒子、主持人梁赫群弟弟」等字眼，他現在比較看得開，不在意總是被「冠名」。他說新婚生活安穩順利，自己剛換新東家，想好好再拚一下，和老婆的「做人」計畫順其自然。

此次有多部台灣影視作品獲獎，電視劇方面，李國毅主演《如朕親臨》獲「最受大陸觀眾歡迎的台灣電視劇」；由中天、芒果TV、西安曲江丫丫影視合製、胡宇威主演的《那刻的怦然心動》獲「最受兩岸觀眾歡迎的合拍電視劇」；吳秀波、劉濤主演電視劇《軍師聯盟》獲「最受台灣觀眾歡迎的大陸電視劇」。

(中國時報)

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