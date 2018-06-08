親山舒活小旅行－虎山步道森林生態教室

享受隨揪隨走的旅遊小確幸。

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中國時報
報導蔡淑微
120高地的涼亭展望極佳，可觀賞101大樓和煙火。
奉天宮步道上的龍山洞，是日治時期的碉堡陣地。
虎山奉天宮步道的步道起點，就位在奉天宮後方。

坐落於台北市信義區的四獸山步道，除了大受國內外觀光客喜愛的象山步道外，虎山步道亦是附近民眾極力推崇散步和運動的好地點，沿途有翠綠林木、溪水和蟲鳴鳥語相伴，各條長短不一的步道主線和支線還可串聯成環狀步道，讓你即使身處都會區，也能享有隨揪隨走、親近大自然的無限樂趣。

本次造訪的環狀步道以虎山奉天宮步道作為登山起點，銜接虎山復興園步道、虎山山腰步道、虎山自然步道後即完成，全程共3公里，雖然部分路段較為陡峭，相當考驗體力，但是步道兩旁蔥鬱茂密的林木提供不少遮蔭，且沿途設置許多觀景台和涼亭可供休憩，是夏日避暑的戶外活動好去處。

從虎山奉天宮步道一路往上，中途的120高地，是跨年時另一個觀賞台北101煙火的絕佳地點，繼續往虎山峰行走，通過一小段狹窄且需攀繩的陡坡考驗後，就到達虎山峰頂的日晷平臺，此處視野展望極佳，開闊景色十足宜人。接著自瑤池宮銜接虎山復興園步道，步道上的九五坪設有涼亭可供休憩，繼續緩步行走到復興園後，即能串聯虎山山腰步道和虎山自然步道，最後的這段路程幾乎是平緩的下山路段，走起來相當輕鬆，在濃郁芬多精的洗禮下，不知不覺就抵達山下的慈惠堂，以舒暢的身心為森林生態之旅畫下完美句點。

虎山環狀步道怎麼去

搭乘藍10、257、仁愛幹線、88、651、信義幹線路線公車，至「福德國小」站下車，或搭乘46、207、257、263、仁愛幹線、88路線公車，至「奉天宮」站下車，步行至福德街221巷的奉天宮即可抵達。

(中國時報)

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