結婚生子 修杰楷勇於挑戰

2018年06月08日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Santos de Cartier黃K金腕表，附棕色鱷魚皮表帶，104萬元（中）、115萬元（大）。（CARTIER提供）

卡地亞Santos de Cartier黃K金與精鋼腕表，附咖啡色皮表帶，28萬元（中）、31萬8000元（大）。（CARTIER提供）

卡地亞Santos de Cartier精鋼腕表，附淺棕色皮表帶，19萬2000元（中）、 21萬1000元（大）。（CARTIER提供）

卡地亞Santos de Cartier玫瑰金腕表，單寧藍小牛皮表帶，另附灰色鱷魚皮表帶，55萬5000元（中）、63萬5000元（大）。（CARTIER提供）

居家男修杰楷擔任卡地亞Santos de Cartier形象大使，暖心告白：「結婚生子，是人生最大的挑戰！」 （盧禕祺攝）

卡地亞發表Santos de Cartier全新腕表，邀請修杰楷擔任台灣區的「Santos Man」形象大使，與大陸的鄧超、韓國的劉亞仁並列亞洲3大天王。提到自己做過最「勇敢無懼」的事，修杰楷毫不遲疑地回答：「結婚生子，當一個好爸爸、好老公！」

修杰楷透露年輕時他曾想過要當廚師、上班族，甚至為了嚮往自由自在的日子，還曾考慮開計程車。因此當他決定結婚生子，肩負起居家男人的責任時，對他來說是最勇敢、也是最甜蜜的決定。

減少工作量伴妻小

近幾年女兒先後出生，修杰楷為了多陪伴妻女，刻意減少工作量，家庭生活比重達8成，工作只占2成，如今小女兒已經可以走路，修杰楷預告今年7月復出拍戲，最近密集勤練身體，為復出做準備。

卡地亞的Santos de Cartier是充滿冒險挑戰精神的腕表，1904年路易卡地亞為了向好友巴西飛行員Alberto Santos-Dumont致敬，特別以他為名設計一款方型腕表，也是第一只戴在手腕上的腕表。今年卡地亞以「勇敢無懼」作為該款腕表的主題，除了邀請傑克葛倫霍擔任代言人外，也邀請修杰楷分享他最勇敢無懼的時刻。

新表款可拆換表帶

修杰楷笑說，他與卡地亞有著深厚淵源，當年他向賈靜雯求婚時，手中捧著就是卡地亞鑽戒。如今出任卡地亞Santos de Cartier形象大使，不忘挑了一只黃K金與精鋼材質的Santos de Cartier腕表送老婆，與自己的精鋼款腕表搭配成情侶對表。

卡地亞Santos de Cartier腕表有玫瑰金、黃K金、K金與精鋼、精鋼等4種款式，並附贈快拆式皮革表帶，品牌專利QuickSwitch快拆表帶只需按壓就可拆解，並可調整金屬鍊帶的長度，十分方便。

(中國時報)