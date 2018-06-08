超模凱特摩絲 深V挺好友

SAINT LAURENT 2019春夏男裝大秀，選於可遙望紐約曼哈頓島夜景的紐澤西自由公園（Liberty State Park）中舉行。（CFP）

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中國時報
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辛蒂克勞馥之女凱亞葛柏，於伸展台上率性演繹充滿70年代風格的華麗裝束。（CFP）

超模凱特摩絲（Kate Moss）不管到哪兒都是鎂光燈焦點，日前她以一襲深V剪裁裙裝，現身於紐約舉辦的SAINT LAURENT 2019春夏男裝大秀，力挺身為品牌創意總監的設計師好友Anthony Vaccarello。只見她當天心情不錯，頻頻被鏡頭捕捉到巧笑倩兮的性感身影，稍晚Anthony更在個人Instagram帳號中放上凱特的照片，並以愛心符號回敬她的支持。同場亦吸引包括女星茱莉安摩爾、男星戴夫法蘭科等人到場觀禮。

搶在男裝周開跑前的SAINT LAURENT大秀，特選在可遙望曼哈頓島夜景的紐澤西自由公園（Liberty State Park）中舉行，跳脫品牌男女混秀慣例，送上充滿70年代氛圍的完整男裝系列。Anthony表示，他心中對紐約的印象，是充滿風尚指標的70年代，有著傳奇夜場54俱樂部（Studio 54）及聖羅蘭先生本人穿著的氣韻。

系列選用一貫黑色為主調，身形纖細的模特穿上繡著金、銀亮片的民族風外套，與附上綁帶的Safari上衣搭配窄管靴型褲，共同描繪出搖滾風味十足的形象。

而男裝系列中，更穿插使用凱亞葛柏（Kaia Gerber）等數位女模演繹，凸顯隱約散發出的陰柔氣質。大秀閉幕時，男模裸露的上身塗上銀色亮粉，僅著黑色長褲和飾品出場，彷彿暗喻著品牌心目中的當代男人，穿上的不僅是時尚，更是做自己的態度，如同設計師在秀後接受訪問時說：「我只是在做想做的東西。」當現今社會中做自己已變成奢侈的享受，那擁有SAINT LAURENT精神的男人，想必無需精品護體，也能自體發光。

(中國時報)

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