百貨年中慶改裝 滿3000送300

2018年06月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

比漾廣場獨家MAISON PROMAX C.D.G側肩包，原價4300元、特價3010元，7折。（比漾廣場提供）

遠百寶慶店GIORDANO男款世足賽POLO衫（俄羅斯），原價1400元、特價買1送1。（遠百寶慶店提供）

SOGO復興館dyson Pure Cool涼風空氣清淨機桌上型DP04，復興館旗艦店獨家色，1萬9900元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館昨新引進GARMIN，vivomove智慧指針式腕表，原價8990元、特價3990元，有多種款式，共限量30支。（SOGO提供）

百貨改裝本月以男裝為主力，折扣最低5折起，搭配滿3000送300超優惠。遠東SOGO台北店忠孝館7F男裝昨（7日）開幕，450坪斥資上億翻新，是31年來最大改裝，一改日系風格，鎖定法式藍調、優雅時尚，休閒、合身剪裁的正裝兼具，年齡層從45至60歲下探至35歲，力求年輕化。

SOGO忠孝館男裝1至5月以訂製周活動、獨家商品與異業合作緊抓主顧，業績成長6％；改裝後樓面挑高明亮，採用法國國旗紅、藍、白配色，引進全新的EMPORIO ARMANI男裝概念店、日本神人級眼鏡品牌999.9、穿戴裝置專門店GARMIN、美壽多修鞋連鎖店等，昨起搭配年中慶服飾7折起、全館滿5000送300，最高回饋20％。

SOGO鍋具特賣3折起

此外，因應畢業季，忠孝、復興2館社會新鮮人穿搭優惠5折起；忠孝館雅詩蘭黛與萊雅集團和高絲、資生堂單筆滿5000元送200元SOGO商品券，內衣區獨家首4日滿3800送380、黛安芬50周年慶打8折。復興館2檔鍋具特賣3折起，11至16日有均岱、WMF和樂鍋史蒂娜，17至20日是雙人牌；dyson滿萬元現抵千元。19日前SOGO台北店全館滿5000送300，家電／珠寶／黃金／表區／Meissen滿萬送500，復興館／敦化館指定精品滿2萬送1000，全面都優惠，整檔目標成長1成。

比漾兒童用品出清

比漾廣場昨起至24日舉辦4周年生日慶，夏換季服飾7折起，首4日台新銀行比漾聯名卡卡友獨家加碼，指定業種滿3000送300；本月也是1F小東區改裝1周年，潮流、休閒品牌Roots、Superdry、Levis等5折起；4F男裝和兒童用品區改裝出清，Kinloch Anderson、FLYING EAGLE等5折起。

遠百寶慶店昨起至25日「卡友總動員」活動，全館世足味濃，期間與世足主題區合照完成指定內容，可抽1080元的旅行收納包；首12日男裝／女裝當日滿5000送250，10大銀行全館單筆分6期滿5000送200。

(中國時報)