LVMH Prize首位亞裔得主出爐

doublet灰色拼貼徽章外套，2萬9880元。（onefifteen初衣食午提供）

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中國時報
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日本品牌doublet背後操刀的設計師井野將之，成功奪下2018 LVMH青年時裝設計師大獎，並開心與獎盃合影。（翻攝自LVMH Prize官方IG帳號）
由井野將之操刀的doublet 2018春夏系列中，充分使用塑膠封套等多種材質拼接，組成獨具特色的視覺張力，doublet藍色塑料包裝長袖條紋襯衫1萬5180元。（onefifteen初衣食午提供）
甜姊兒艾瑪史東以頒獎人的身分，出席於巴黎舉辦的2018 LVMH青年時裝設計師大獎（LVMH Prize）頒獎活動。（CFP）

由法國精品集團LVMH所舉辦的青年時裝設計師大獎（LVMH Prize），自2013年開辦以來，即吸引不少新銳設計師參加，包括夯牌Off-White主理人Virgil Abloh及台灣設計師江奕勳（Angus Chiang），都曾以入圍者姿態為旗下品牌提高不少能見度。

於巴黎時間6日頒發的2018 LVMH Prize，由為日本品牌doublet操刀之設計師井野將之拿下，並從金獎影后艾瑪史東手中接下獎盃，他也是首位獲此殊榮的亞裔設計師。身為評審團成員之一的LOUIS VUITTON女裝創意總監Nicolas Ghesquiere表示：「我對於他系列質感中的摩登性感到十分驚豔，今年已經是我擔任評審的第5年，我覺得是該著眼衣服做工的重要性了。」評審團成員同時還包括老佛爺卡爾拉格斐、GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller等。

去年曾受精品選物店onefifteen初衣食午之邀訪台的井野將之，其融入街頭巧思的創作，深受韓國知名藝人G-Dragon等人的喜愛，更於2017年起開始於巴黎發表最新系列。2018春夏系列中，設計師再度發揮詼諧本性，透過擅長的拼貼、刺繡和異材質拼接手法及寬鬆輪廓，完美傳遞消弭性別隔閡的精采視覺主義。

(中國時報)

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