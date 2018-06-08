搶世足財 業者腳步快！

2018年06月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買在賣場布置迷你足球場，店內運動用品區提供球類免費充氣服務，並成立「2018世足賽」專區。（愛買提供）

全聯獨家Hello Kitty 2018足球海灘巾，市價487元、特價349元，全台限量1萬560條。（全聯提供）

即日起至8月2日購買全聯日用品滿200元或扣福利點200點+129元起，可加價購獨家足球Hello Kitty餐碗、餐盤及保鮮碗。（全聯提供）

愛買世足款－可口可樂FIFA版鋁瓶，79元。（愛買提供）

愛買新品思美洛ICE青蘋果275ml，19日前原價55元、特價42元。（愛買提供）（飲酒過量有礙健康）

全聯獨家國旗馬克杯，每個市價237元，特價189元買一送一，全台限量1萬5120個。（全聯提供）

全聯耍萌推足球Kitty餐具家樂福、愛買促銷與專區登場

超市瘋世足，零食、飲料強打世足包裝，而且首次祭出Hello Kitty限量聯名商品，催出球迷的少女心；量販大電視應景祭出滿5000送500，熱鬧迎接四年一度的觀賽盛會。

全聯足球聯萌出動

全聯首次舉辦Hello Kitty「足球聯萌」活動，今（８日）起至8月2日日用品消費滿200元或扣福利點200點，可用129元起加價購獨家足球Hello Kitty餐碗、餐盤及保鮮碗，採用強化新骨瓷精製，耐用、好清洗，餐碗、餐盤首批各限量5萬組、保鮮碗限量4萬組，預估會掀起換購潮，帶來整體營收成長1成。

此外，獨家商品還有Hello Kitty 2018足球海灘巾、運動巾，皆為限量；新骨瓷材質的國旗馬克杯，印上法國、巴西等8國足球熱門隊國旗，限量買一送一。8日至21日足球商品專區共有34項相關用品及33款推薦食品，指定品項第2件5折起。

家樂福對準世足風潮，分2波促銷，因應球迷愛用大電視觀賽，本周起強打3C、家電促銷，先推出會員買指定品牌電視滿5000送500元優惠，希望帶動業績成長1至2成；下周再大量開賣各類零食、飲料及世足賽紀念商品，接續炒熱氣氛。

愛買設世足專區

愛買即日起在賣場布置迷你足球場，店內運動用品區可供球類免費充氣，並成立「2018世足賽」專區，可口可樂有FIFA版鋁瓶、品客洋芋片有世足版、百事可樂有足星梅西、克羅斯紀念款；西、德、比等60款進口、國產啤酒8折起，看好近2年水果啤酒、精釀啤酒流行，市占最高達6成，可望因世足賽有14個歐洲國家參賽，帶動歐陸啤酒5成買氣。16日當天愛買LINE好友圈可抽飲料、糖果、餅乾、酒類商品100元現金折價券，線上、線下都跟進。（未成年請勿飲酒）

(中國時報)