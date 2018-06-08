球衣大戰 德國人氣最高

德國助攻王厄齊爾（Mesut Ozil）（中）衛冕冠軍德國國家隊的全新主場戰袍，以德國標誌性的黑白配色為基礎。（adidas提供）

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中國時報
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日本隊後衛槙野智章，日本國家隊主場戰袍以模仿「刺子繡」（Sashiko）傳統工藝技術的設計。（adidas提供）
世界盃5大帥哥之一「J羅」哈梅斯羅德里格斯（James David Rodriguez Rubio）。哥倫比亞國家隊全新球衣，以1990年義大利世界盃足球賽的主場球衣改款，側邊搭配藍與紅的幾何設計。（adidas提供）
阿根廷國家隊隊長梅西，球衣將隊徽與協會標誌的主元素月桂，融入經典藍白條紋球衣中，並在隊徽上方加入了兩顆金星，歌頌阿根廷兩次的冠軍紀錄。（adidas提供）
德國隊球衣向來是最搶手的系列。（Puma提供）
世大運足球甜心張愫心表示，世足賽離現實太遙遠，只能當小粉絲。（李弘斌攝）

四年一度的世界盃足球賽，也掀起一場球衣大戰，各家運動品牌也不斷推出各個國家隊的新款球衣。品牌表示，每年賣最好的幾乎都是德國隊，今年阿根廷、日本隊銷量也很高。

在世足賽32支隊伍中，以adidas贊助最多，達12支國家隊，分別為阿根廷、比利時、哥倫比亞、埃及、德國、伊朗、日本、墨西哥、摩洛哥、俄羅斯、西班牙及瑞典。其中大熱門的德國、西班牙，還有「球王」梅西壓陣的阿根廷，及新世紀「歐洲紅魔」比利時，皆是顏值與實力兼具的強棒。adidas在台灣也推出球衣Print Shop燙印活動，穿上印有支持球員名字與背號的球衣，一同熱血應援球賽！

Nike本次有10支贊助球隊，包含澳洲、巴西、克羅埃西亞、英格蘭、法國、奈及利亞、波蘭、葡萄牙、沙烏地阿拉伯及韓國。可望第6度奪冠的巴西、上屆歐洲冠軍法國、偏好超辣女友的巴西內馬爾（Neymar Jr.）、壟斷最佳球員殊榮的C羅（Cristiano Ronaldo），及波蘭帥哥隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），人氣都相當高昂，將刺激球衣銷量。

Puma旗下有塞內加爾、塞爾維亞、瑞士和烏拉圭；New Balance則有中美洲的哥斯大黎加、巴拿馬。Puma除推出國家概念球衣，也推出擁有德國、巴西等人氣冠軍隊伍的國旗紀念T恤。

(中國時報)

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