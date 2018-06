2018年06月08日 04:11 中國時報 許文貞 /台北報導 /台北報導

情殺案頻傳,除了諮商心理師出書宣導伴侶間要設立「關係界線」,避免情感失衡,造就恐怖情人,作家顏擇雅也建議可以從文學中看見人性,「西洋文學兩位大師都寫過醋男殺女,寫男人怎麼變恐怖情人,莎士比亞是《奧賽羅》,托爾斯泰是中篇小說 《克羅采奏鳴曲》。」

莎士比亞在1603年創作的「四大悲劇」之一《奧賽羅》中,威尼斯將軍奧塞羅發現送給妻子苔絲狄蒙娜的手帕出現在副將凱西奧身上,又聽信傳言,未查明實情就誤以為妻子外遇,憤而掐死她,真相大白後自刎殉情。如今精神科就將病態型的嫉妒稱為「奧賽羅症候群」,患者妄想配偶或伴侶不貞,伴隨激動情緒和攻擊行為。

托爾斯泰則是在長年困擾於婚姻關係的情形下,寫了《克羅采奏鳴曲》,劇情猶如俄國版《奧賽羅》。男主角懷疑妻子不忠,某日聽見妻子和小提琴家合奏貝多芬第九號小提琴奏鳴曲《克羅采》,心中起疑,認定兩人有染,設局將妻子殺害。小說藉由男主角之口,充分反映出將性和女性視為罪惡的厭女思想。

恐怖情人也不只出現在小說中。顏擇雅表示,諾貝爾文學獎作家奈波爾自己就是恐怖情人,曾經承認揍情婦揍到手痛。備受爭議的奈波爾在2008年出版授權傳記《世界猶如此》(The World is What It is),其中坦露對妻子長達40多年的精神折磨,同時卻享受著對情婦施虐的性愛。法國思想家阿圖塞則是長年受精神疾病所苦,1980年曾因殺害妻子坐牢。

對於恐怖情人,諮商心理師吳姵瑩在《關係界線》書中提出建議,「倘若關係裡出現暴力,就一定要設限,沒有任何藉口。」她認為,當關係存在暴力,就會損害身心安全和平衡,必須時時顧忌對方下一次什麼時候發作,也要擔心說錯話或做錯事會遭受處罰,「當親密關係中有這麼多顧忌,伴君如伴虎,就無法有真實的情感交流,充其量只有激烈的性愛不斷在暴力之後發生。」

《情緒勒索》作者蘇珊.佛沃則在新書《為什麼他說謊卻毫無罪惡感》表示,對於控制欲強、掠奪式的伴侶而言,關係中的謊言是根源,有時也會衍生出暴力行為。特別是具有反社會人格的伴侶,「他們覺得最快樂、最刺激的,就是矇騙那些對他們付出真愛與信任的女人,當他們這麼做的時候,內心沒有一絲的顧忌與不安。碰到這樣的男人千萬不能留戀,一定得掉頭就走。」

