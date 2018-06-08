2018年06月08日 04:11 中國時報 本報訊

酒的遠方■作者／林文義■出版社／聯合文學聯合文學提供

六祖壇經4.0■作者／王溢嘉■出版社／有鹿文化有鹿文化提供

車諾比的聲音：來自二十世紀最大災難的見證■作者／斯維拉娜．亞歷塞維奇■譯者／陳志豪■出版社／貓頭鷹

在這裡，回家只是死亡的開始……

1986年4月26日，烏克蘭車諾比核電廠發生爆炸事故，輻射塵隨風吹至鄰近小國白俄羅斯……為了避開人口密集處，政府以人工方式降下黑雨，白俄羅斯從此成為重災區。其輻射劑量，竟高達廣島原爆的400倍。

事故後十年，諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇決定傾聽來自受災區的聲音，她花費了二十年，訪問了超過500位倖存者，他們都是以親眼所見的死亡，換取這些證言，且每個人的聲音都反映出某種真相，那是時間概念的崩解、是國家機器的隱瞞、是俄羅斯人的價值觀，與無數個體生命交織出的眾生相。

車諾比事故開啟了一扇窗，讓人民開始懂得去質疑原本認識的世界。彷彿處在一座人造布景，當政府說一切都沒事了，但雙眼所見並非如此。沒有人清楚真正的輻射數字。一切都被隱藏。

本書係首次完整俄文直譯，並收錄車諾比32周年重災區紀實攝影，見證災難的過去與未來。

■酒的遠方

■作者／林文義

■出版社／聯合文學

半生著力於散文書寫、兼及六冊小說、兩冊詩集和六本漫畫，六十種著作，甫獲《鹽分地帶文學》雙月刊評選為當代臺灣十大散文家之一的林文義近日集結第九本散文集《酒的遠方》，作者形容，四十多年過去，在現實浮沉之間，幸好文學救贖他的顛躓和鬱悶。

延續前書《夜梟》意到筆隨的自然自在，林文義說：「散文是我的自由。」與之同時每天記載的爾雅版《二○一七日記》猶若和弦，向來愛詩的他，令詩行置於散文中，亦是行筆之間藉以分帙、舒緩，使作者和讀者之間得以相互反芻。

作家陳銘磻形容此書：從近著《遺事八帖》、《夜梟》及本書《酒的遠方》，文字美學和思想深切、理性與感性交相融匯，正是林文義作品最為圓熟穩健的辨識度；渾然天成練就風格及人格的典範，完美的呈現新文學理念。

■六祖壇經4.0

■作者／王溢嘉

■出版社／有鹿文化

也許我們很平凡，但平凡不代表我們做不了大事！

我們也許知道神秀與惠能的衣缽之爭，也許熟悉六祖惠能的這首偈子：「菩提本無樹，明鏡亦非臺；本來無一物，何處惹塵埃？」但是，許多佛教宗派卻不談六祖惠能。

王溢嘉執起文刀，以「知識論」的角度切入，從內在覺醒著手，層層抽絲剝繭，逐一細細說解、探討六祖惠能的諴言思想，破除一般世人對《六祖壇經》的誤解。

68篇療癒散文循序引導，清澈我們對經典的疑惑，回歸內在內觀心靈，點燃自我覺醒之光，進而發揮生命潛在的原力，逐步實踐人生的理想。

(中國時報)