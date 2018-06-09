34.6分上建中北一女

2018年06月09日 04:10 中國時報 本報地方中心／綜合報導

全台明星高中預估最低門檻

國中教育會考8日寄發成績單，專家預估，因少子化、高分群人數減少，今年各校錄取分數會比去年微幅下降。基北區「會考積分」須34.6分，才有望進入第一志願建國中學、北一女；全台其餘明星高中像高雄中學約在5A30點、雄女則是5A28點左右；中一中今年基點要達91點以上、中女中錄取門檻為92點。至於受每班減收2人影響，桃園武陵高中今年成績門檻反而提高，至少要2A++3A+、32點才有可能錄取；台南一中和台南女中會考也分別要100分、99分，及作文5級分以上。

少子化影響 錄取分數微降

北市景文高中國中部主任卓意翔指出，公立學校減招速度小於少子化速度，且今年除了數學科拿A的人數有增加，其餘各科高分群都減少，因此，錄取分數會比去年微幅下降。採用108方案的基北區，考生若「多元學習表現積分」、「志願序積分」各拿到滿分36分，會考積分如果拿到34.6分，可上第一志願建中、北一女；台師大附中33.6分、中山女中與成功高中31.6分。整體來說，前5志願需要測驗題拿到30分，錄取機會比較大。

上前5志願 測驗題須30分

高雄各國中普遍預估，今年會考題目偏難，第一志願錄取分數可能比去年略降，高雄中學約在5A30點、高雄女中則是5A28點左右。台中一中、女中也下修錄取門檻。去年總基點至少要97點以上的中一中指出，因填選志願不扣分，今年只要基點達91點以上的學生，就可建議選填一中；去年96點可錄取的中女中也下修錄取門檻至92點。

武陵、南一中 減收門檻提高

不過，桃園武陵高中校長林清波預估，因少子化每班都減收2人，預估分數會稍微提高，今年至少要2A++3A+、32點才有可能錄取。竹科實驗中學表示，錄取實中一般生必須拿到5A10+寫作6級分至5級分，園區生5A10+寫作5級分至4級分。

台南一中也因每班減2人，免試今年只剩下352個名額，比去年少16人；因此，成績至少要達100分者才有機會上榜。

至於台南女中今年從特招挪了2班名額到免試，增加58個免試名額，南女免試名額反而從去年的409人增加到467人，預估應不會發生像去年一樣，會考成績雖100分卻無法錄取南女的遺憾。

(中國時報)