郵差當柯南 無路名信神送達

2018年06月09日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

寄給3歲小孫女的生日卡片，只有門牌號碼卻沒路名，跨國的親情愛心，綠衣天使王國旭抽絲剝繭，遍尋全嘉義市住宅大樓，花了近月時間，終於皇天不負苦心人，完成「死信活投」的不可能任務。王國旭說，「看到收信人開心的表情，就是最好的回報」。

日本爺寄賀卡 孫等好久

台灣阿嬤張鳳凰年輕時因工作，與日本阿公中村浩結識並結婚。阿嬤因女兒及孫女住嘉義市，常往返台日探親，但阿公卻不常來台灣。

今年5月9日，阿公中村浩從日本寄了一封「麵包超人」生日卡，原本預計20天後，3歲小孫女會收到這份驚喜。不料，阿公竟忘記寫路名，只寫了「中華民國台灣嘉義市76號6F3」，讓阿嬤及小孫女引頸期盼卻沒等到，日本阿公也急得不知所以然，這封生日卡就一直在嘉義郵局靜靜躺著。

抽絲剝繭 遍尋全市大樓

擁有20年送信經驗的王國旭，從門牌號碼研判此信應是住宅大樓，先從自己熟悉的東區各大樓查詢，都無所獲，同時也詢問送信外勤同事，掌握可能目標大樓後，每天利用半小時、1小時空班空檔尋訪。為避免被誤認是詐騙集團，他還刻意穿著長袖綠色制服，騎機車穿街過巷，頂著炎陽，汗流浹背，從5月中旬到本月6日尋訪數十棟大樓，終於鎖定南京路一棟大樓。

他將信件正反面影印本、自己名片及1張留言小紙條投入李家信箱，當天下午張鳳凰即電聯王國旭，確認就是李小妹妹的生日卡，嬤孫倆欣喜不已，王國旭也如釋重負，連忙送信到李家。

死信活投 綠衣天使欣慰

張阿嬤帶著小孫女下樓等信、收信，嬤孫倆一直向王國旭道謝，當看到李小妹妹喜悅之情躍於臉上，睜大圓溜溜的眼睛，滿心歡喜可愛模樣，他說，這就是收信人對他最好的回報。

王國旭說，20年來常有地址寫錯、張冠李戴的「死信」，但憑經驗值判斷，再加以抽絲剝繭，多數都能及時送達。此次日本阿公的這封信難度較高，但他看到信封可愛、手寫字、摸起來觸感有厚度，研判是親人互寄的郵件，「一定要送達」的使命感油然而生，總算完成不可能任務，自己也很欣慰。

(中國時報)