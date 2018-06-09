去化香蕉堆成山 農民心淌血

2018年06月09日 04:10 中國時報 潘建志 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

國內香蕉產量過剩造成價格崩跌，農委會啟動收購香蕉去商品化作業，且將收購價由每公斤3元調高為5元，不少蕉農因盤商收購價格低於5元，不論香蕉等級好壞，全送到收購點，造成農會集貨場香蕉堆積如山，看著農政官員以刀片破壞外觀（去商品化），送去當堆肥或餵豬，一年心血就這樣丟棄，農民看了心都淌血卻很無奈。

以刀片破壞外觀 拿去餵豬

屏東南州陳姓農民說，政府官員說要收購香蕉餵豬，看著品質這麼好的香蕉不是在菜市場賣，而是當成豬的飼料，真的心都在滴血。

農委會6日晚間宣布提高格外品青香蕉的收購價格，屏東縣目前包括南州農會在內有9個收購點。南州農會截至昨日共收了16公噸格外品香蕉，許多年紀大的農民為減少損失，騎機車、腳踏車，一趟趟將香蕉載到農會，農會人員看了都很心酸。

高雄旗山區不少農民昨也紛紛用貨車載香蕉到集貨場繳交，經現場秤重後，由農糧署人員以刀片破壞外觀去商品化，再由農民運回棄置，一整年辛勞只換來低廉的收購價，蕉農個個臉上滿是無奈。

拓大陸市場 解蕉農困境

旗山區蕉農劉吉和說，他種植4公頃的香蕉，有些是頂級蕉，但政府1公斤5元收購青蕉根本不夠成本，至少1公斤12元才能夠達到成本，這次香蕉過剩，包括人工費、肥料及資材費通通算入，他至少賠100萬元。

劉吉和說，政府若每次遇香蕉崩盤就向農民收購，不是長期解決辦法，唯有開拓外銷市場才是正確之途，如今日本市場逐漸萎縮，大陸市場不容忽視，政府應該想辦法擴展大陸市場，才能根本解決蕉農困境。

而在外界關注蕉價大跌後，為了搶救蕉價，台農發公司8日啟動香蕉外銷，在屏東南州集貨場將10貨櫃共120公噸香蕉裝櫃，準備運往中東杜拜。不過，台灣全年香蕉產量約20萬公噸，全台1年香蕉外銷量僅有1100公噸，根本是杯水車薪。

農委會表示蕉價已回穩

立委莊瑞雄就表示，目前台灣農產品外銷的最大殺手是「關稅」，像台灣香蕉外銷關稅達23％，菲律賓卻是零關稅，要怎麼競爭？政府該盡快與更多國家簽訂FTA，提高台灣農產品國際競爭力，讓更多美味的台灣農產品分享到全世界。

農委會副主委黃金城昨日則在南州出席台農發公司香蕉外銷封櫃儀式致詞時表示，在農委會各種作為下，蕉價已回穩。

(中國時報)