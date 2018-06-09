台農發契作產量過剩 恐流回市面

2018年06月09日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

香蕉價格崩盤，農委會指出台灣國際農業開發公司（台農發）將擴大對日本、中東等地區的行銷，外銷目標要從5百公噸成長至1000公噸，但有農民爆料，台農發契作產量過剩，外銷量不足，剩餘的香蕉恐怕都流通回市面上，成為蕉價大跌的幫凶之一。

高雄旗山蕉農、旗山尊懷協會會長王中義指出，台農發成立至今，香蕉貨源來源不明，不覺得台農發有扮演協助蕉農的角色，甚至有人透露消息，台農發因為契作量太多，但外銷市場無法容納，那些契作的香蕉只好通通流回市面上，間接導致貨源大增，價格下跌。

而這波蕉價大跌，外界將原因指農民搶種，王中義更是喊冤，他認為政府沒有評估內、外銷市場，沒有調查耕作面積與產量進行分配，只是喊喊口號要農民不要搶種「講給誰聽」，且台糖好幾十甲的土地開放契作，政府也沒管制，產量當然會大增。

王中義說，香蕉成本一公斤就是15元，不管是農委會補助3元、企業用5元收購，對農民而言都是血本無歸，若要將香蕉製作成加工品，光是冷凍乾燥機1台就要價40萬元以上，還要搭配研磨機，投入成本過高，如果沒有農委會有系統的扶植，農民根本沒有足夠的成本。

屏東蕉農余致榮解釋，去年沒有颱風打亂香蕉成長，今年又沒梅雨季下雨降溫，導致香蕉量產集中在幾周內加速成熟，理想上應該調配出貨時間，但執行面上有困難。

南投縣集集鎮蔬果運銷合作社理事主席黃榮炫則持正面看法，他認為政府收購低價香蕉，讓次級品不落入市場影響價格，加上網路訂購、國軍食用等方法盡出，約莫下周，香蕉批發價就有機會提升至每公斤10元。

(中國時報)