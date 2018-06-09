台農發契作產量過剩 恐流回市面

旗山蕉農表示，政府應該想辦法擴展大陸市場，才能根本解決蕉農困境。圖為大陸廈門市中埔台灣水果銷售集散中心。（新華社）

友善列印
中國時報
╱台北報導

香蕉價格崩盤，農委會指出台灣國際農業開發公司（台農發）將擴大對日本、中東等地區的行銷，外銷目標要從5百公噸成長至1000公噸，但有農民爆料，台農發契作產量過剩，外銷量不足，剩餘的香蕉恐怕都流通回市面上，成為蕉價大跌的幫凶之一。

高雄旗山蕉農、旗山尊懷協會會長王中義指出，台農發成立至今，香蕉貨源來源不明，不覺得台農發有扮演協助蕉農的角色，甚至有人透露消息，台農發因為契作量太多，但外銷市場無法容納，那些契作的香蕉只好通通流回市面上，間接導致貨源大增，價格下跌。

而這波蕉價大跌，外界將原因指農民搶種，王中義更是喊冤，他認為政府沒有評估內、外銷市場，沒有調查耕作面積與產量進行分配，只是喊喊口號要農民不要搶種「講給誰聽」，且台糖好幾十甲的土地開放契作，政府也沒管制，產量當然會大增。

王中義說，香蕉成本一公斤就是15元，不管是農委會補助3元、企業用5元收購，對農民而言都是血本無歸，若要將香蕉製作成加工品，光是冷凍乾燥機1台就要價40萬元以上，還要搭配研磨機，投入成本過高，如果沒有農委會有系統的扶植，農民根本沒有足夠的成本。

屏東蕉農余致榮解釋，去年沒有颱風打亂香蕉成長，今年又沒梅雨季下雨降溫，導致香蕉量產集中在幾周內加速成熟，理想上應該調配出貨時間，但執行面上有困難。

南投縣集集鎮蔬果運銷合作社理事主席黃榮炫則持正面看法，他認為政府收購低價香蕉，讓次級品不落入市場影響價格，加上網路訂購、國軍食用等方法盡出，約莫下周，香蕉批發價就有機會提升至每公斤10元。

(中國時報)

去化香蕉堆成山 農民心淌血 執政無方 政治口水救不了蕉價

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。