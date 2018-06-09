執政無方 政治口水救不了蕉價

2018年06月09日 04:10 中國時報 洪安怡

香蕉價格崩盤又適逢年底選舉，此時不見執政黨處理產銷失衡的能力與決心，反而將全數資源與氣力投入政治議題，護航綠營人馬，抨擊國民黨發布造謠照片等，無視農民的血淚，曾經風光一時的香蕉王國，而今的凋零與滄桑，全都寫進農民無奈的表情裡。

由於去年沒有重大颱風損壞台灣蕉樹，今年又缺乏梅雨降溫，香蕉供貨量穩，而夏天炎熱，有西瓜、鳳梨、芒果等水果盛產，香蕉在夏季本就不受台灣消費者青睞，品質也不如秋冬蕉來得好，價格自然也不高，內需市場不大，外銷市場失靈，沒有調配出貨的下場，價格自然下跌。

根據農委會統計，今年1月到5月青香蕉平均價分別為29、29、22、13、9元，相較去年、前年同期都來得低，更別說這陣子次級品價格每公斤跌破1元，讓農民苦笑連僱用人力來收成都嫌傷本，農委會只好趕快找企業站台，祭出收購價格，但已是緩不濟急。

再談到外銷，台灣香蕉在50、60年代於日本市占率高達8成以上，而今卻只剩下不到1％，農委會當初以紐西蘭傾全國之力外銷奇異果為目標，成立台農發，信誓旦旦要走向國際，但台灣香蕉種植時間長達11個月，又沒有享有關稅優惠，倘若品質又與其他香蕉落差不遠，要怎麼與供貨穩定，價格低廉的菲律賓蕉比拚？

外銷不力，內銷又供需失調，香蕉量產，價格大跌，網路上流傳卡車傾倒青蕉的圖片，農委會不正視產銷失衡問題，努力挽救慘跌的蕉價，卻選擇大動作召開記者會，指控蕉價大跌是謠言，還大費周章找到數年前舊照來澄清，更點名國民黨文青工作會、南投縣黨部是散播謠言的元凶之一，要求2單位出面道歉，點點滴滴看在農民的眼裡，只能更加感嘆。

執政黨非但沒有著重處理問題，反而將氣力花費在處理與其花費力氣澄清香蕉農藥殘留的假新聞，抨擊國民黨造謠、不如多花氣力，從根本結構去調整解決香蕉問題，讓台灣重回香蕉王國的美名，畢竟政治口水，救不了蕉價。

(中國時報)