傳吳音寧21日下台 綠駁無此事

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中國時報
／台北報導

蕉價大跌，但綠營內部更憂心北農總經理吳音寧，成為白綠藍最新戰場，影響其年底選舉，忙著政治攻防。外傳綠營高層基於選情止血考量，定調要吳於北市議會21日會期結束前走人。

對此，民進黨祕書長洪耀福昨晚表示，「並無此事」；農委會副主委陳吉仲在記者詢問下也稱，不清楚吳音寧下台的事情。北農常董張永成也反駁謠言，「綠營傾全力在護航，吳走人是讓蔡英文難看！」

吳音寧自去年6月上任以來惹出諸多風波，除挨批年薪250萬實習生，又被爆出送菜、吃鮑魚宴、送洋酒等爭議，北市府大動作赴北農查帳，此舉也被解讀柯綠正式決裂，憂心吳成為「政治提款機」，蔡英文更下令傾全黨之力相挺，為年底選情止血，不料，現在卻傳出綠營高層要求吳於21日前走人。

外傳下台決議於6日民進黨中常會前的幕僚會議定調，對此，曾提案撤換吳音寧的北農常董的張永成表示，傳言可能性極低，因為蔡英文要求民進黨發動全黨護衛，吳音寧下台等同不給總統面子。

張永成表示，這幾天鋪天蓋地都是新聞，還有很多不懂農業的人也出來亂講、護航，真的很無奈，十分荒唐，吳音寧適任與否，她自己心裡應該有一把尺。

對吳下台一說，北市府發言人劉奕霆表示，未接獲相關消息，且此為媒體的傳言，無法評論。

(中國時報)

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