新聞透視－英數程度兩極化 偏鄉難翻身

2018年06月09日 04:10 中國時報 林志成

國中會考題目難易度穩定，成為檢測國中畢業生學力的最佳工具。不過這項考試從103年舉辦到現在5年以來，英語、數學兩科每年都有約30％考生得C，顯示出嚴重的城鄉差距，政府如不投入更多資源改善，偏鄉生將難以翻身，階級世襲依舊。

今年國中會考各科得C人數的比例，分別是國文15.91％、英語30.77％、數學28.72％、社會14.35％、自然20.25％。英語、數學兩科得C的考生人數，遙遙領先其他3科，這是教育出了問題。

政府須投入資源改善

過去幾年會考，英語、數學兩科甚至有1/3的考生得C，今年狀況有所改善，但仍不夠，因為相較其他科目，大量偏鄉生這兩科學不好，教育部應該檢討到底是老師、教學或學生有問題，然後對症下藥來解決。

最近一項針對國中小學生進行的「台灣兒少英語教育調查」發現，64.2％家長認為學校的英語教育不足夠，因此除了學校的英語課之外，69.2％的家長還安排孩子到補習班、安親班學習英語；接近5成的家長認為，他們的孩子在補習班、安親班學英語幫助最大。

家長還是認為要補習

台灣孩子學習英語非常兩極化，許多家長非常早就將小孩送到全美語補習班，沒有資源的家長，則只能倚賴學校，在這種狀況下，城鄉、貧富學生的英語程度在國中階段的差距就相當大，形成難以跨越的階級鴻溝。

此外，今年國中會考數學科考了2題非選擇題，第1題得零分的人數比例是20.71％，其中69.5％為繳空白卷；第2題得零分的占41.30％，其中62.9％繳空白卷。整體來說，在數學非選擇題得零分的有4萬0221人、占所有考生的17.64％。

國家競爭力岌岌可危

今年會考數學科非選擇題很難嗎？其實不會，甚至有的小題只是要算「平均數」，將8個數字總和再除以8，即使算錯了也能得1分，但卻有6％考生不會作答。每個人每天幾乎都會遇到「平均數」（如一群人出去吃飯要平均分攤費用），但國中畢業生連這都不會，生活就會遇到問題。

英語與數學能力在日常生活中常常會用到，但台灣卻有約1/3的國中畢業生連基本程度都沒有，這是一個大問題，政府不能輕忽，否則未來國家競爭力岌岌可危。

(中國時報)