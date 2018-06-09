快時尚、審美觀…寫活這個世代

2018年06月09日 04:10 中國時報 張潼 、 甘嘉雯 、 林欣儀 、 譚宇哲 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

敦化國中章尹。（敦化國中提供）

國中教育會考透過標準參照評量，發揮減壓功能，但學生與家長仍為成績不敢放鬆。圖為會考倒數階段，考生到補習班加強英文應考能力，期待拉抬成績。（本報資料照片）

國中教育會考昨日寄發成績單，今年寫作測驗以「我們這個世代」為題，考生寫作主題大多圍繞在科技面向，並多以網路、手機作為寫作題材，想要表達所處「快世代」、「方便世代」，有考生描繪以「從飛鴿傳書到光纖上網，從慈母手中線到快速時尚」，個人性寫作方式，最獲青睞。

台中曉明女中林盈衫引用好友擔任首飾設計師的阿公故事，以經驗抒發並透過自己的角度做論述，寫出阿公製作手工首飾的精雕細琢、獨一無二，對照出題目「我們這個世代」的快速時尚文化，拿到滿分6級分。林盈衫平時酷愛閱讀、每周至少寫1至2篇作文，但她會考前感冒，是在發燒情況下考完並獲選為範本。

被台師大心測中心選為範本之一的北市靜心中學考生杜適元笑說，接到獲選為樣卷電話時，還以為是詐騙集團，直到對方說出他作文的第一句話，才相信是真的。熱愛科普書籍的他，以「這是個繽紛多彩，卻黑暗無光的時代」破題，正反並陳科技帶來的便利與其困境，獲得閱卷老師好評。他表示寫作文沒有捷徑，平時多練習寫，並涉獵各式各樣文章，就能獲得啟發。

北市敦化國中考生章尹則表示，她在文中講述這個世代病態的審美觀，是因為有同學身材較胖，一年四季都穿著長褲，甚至到最後個性有些憂鬱，「更讓人覺得病態審美觀應該被割除」，加上想要讓作文題材與眾不同，所以以此為主題。

「我們渴望的是被世界認同，希望的是長輩為我們散去眼前的迷霧，而非各種束縛。」新北市金陵女中林昀宣以優美流暢、脈絡清晰的文筆，道出新世代的心聲，獲得滿級分並被列為推薦範本，她說全靠「大量的閱讀」。

桃園市大崗國中學生邱子茵以新聞報導的校園霸凌破題，她表示自己也親身經歷過，但多數學生選擇冷漠，撰寫過程中想起曾閱讀過諾貝爾和平獎得主馬拉拉、非裔美國人權運動領袖金恩博士的言論，加入文章而有了畫龍點睛效果。

(中國時報)