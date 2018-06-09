2018年06月09日 04:10 中國時報 台中曉明女中林盈杉

我們這個世代總是追求「快速」，從古早大灶到素食餐飲；從飛鴿傳書到光纖上網；從慈母手中線到快速時尚；從一刀一鋤到快速作物……快速和我們沾上了邊，誰都不想成為慢走的烏龜。

我們家經營手工飾品，從小我就看著阿公敲敲打打。薄如蟬翼的金片被阿公那雙厚實卻靈巧的手打成一片梅花；混濁的璞玉由他雕飾成莊嚴的佛像；他把一塊純美的亮銀，刻成一只比北極星還閃亮的戒指。

慢工出細活，這些精緻的手工飾品的誕生都需要時間、需要心力，它們的藝術價值更是獨一無二，每個手鐲都有自己的靈魂，每條項鍊都有自己的生命，每只戒指，都有新人甜蜜的祝福。

然而機器搶走了阿公的客源。那些由快速時尚捧紅的首飾，阿公需整整三天製作的項鍊，由工廠將K金或生鐵倒入沒有生命的模具裡，冷卻後不到一個下午，吊在房裡像吊臘肉的旋轉盤上噴漆，一條條沒有靈魂，只有美艷空殼的項鍊就完成了。他們比起傳統首飾更強的競爭力就是價格，比價格略貴的手工首飾更討人喜愛。

阿公的首飾磨了他一輩子的視力，老花眼鏡掛在他胸前的襯衫領口上形影不離。我總勸他不要再做這些手工飾品，他只是淡淡的一笑說：「藝術是時間淬鍊出來的，這才是真正的飾品，有靈魂，有阿公的溫度，送人才有意義，戴了才會迷人。」

我們這個時代總追求「快速」，但「快速」的背後又犧牲了什麼？快速時尚總是汰舊換新的快速，讓人忽略一針線的溫度、手工飾品的精緻。生活的步調很快，讓人的生命也過得很快。從前的火車跑得很慢，時鐘上的指針走得很慢，一生只夠愛一個人；現在的交通發達迅速，戀人總是見面的多，說話的少，一生中在愛情港口的情人來無影去無蹤。

從前的郵差騎車慢、送信也慢，許多肺腑之言總是慢慢醞釀在信紙上；現在的光纖網路，讓分隔兩地的人隨傳隨到，少了那份等待魚雁的喜悅。速食餐飲讓多少人忘了聞廚房菜香的興奮？快速時尚讓多少人忘記衣服的珍貴、穿衣的個人品味？

「快速」為現代人帶來了方便，我們這個世代在「快速」之中，雖然生活更加便利，人人皆可成為狂奔直前的兔子，但別忘了過去生活中，那份「慢速」擁有的美好。兔子跑得快，但烏龜未必走得差。

(中國時報)