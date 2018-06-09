只算平均數也不會 6％考生成數盲

2018年06月09日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台師大心測中心昨公布今年國中教育會考成績統計，考5A、6級分的有1127人，占所有考生的0.5％；數學得C的考生占28.72％，首次降到30％以下，但仍有6％考生連基本的「平均數」概念都不會，在生活中恐怕是個「數盲」。

今年有23萬考生參加國中教育會考，據統計，國、英、數、社、自等5科得5A的考生有1萬7619人，占所有考生的7.77％；5科考5A加上寫作測驗得6級分者有1127人、占0.50％，比去年的0.59％略降；考5C、3級分以下者有9778人、占4.31％，比去年4.70％低。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，今年數學科得C的占28.72％，是國中會考從103年實施5年來，首度低於30％；英語科得C的考生占30.77％，比去年30.62％略高一點點。

過去幾年國中會考數學科、英語科得C的比例均超過30％、甚至達到33％，呈現出嚴重的城鄉差距。曾芬蘭表示，今年數學科得C的考生首度降到30％以下，第一線教師的努力應該受到肯定；至於英語科，得C的比例跟去年差不多，但從過去5年來看，也是呈現下降的趨勢。

台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年國中會考數學科非選擇題有2題，學生空白未作答比例平均比去年減少5.46％，顯示學生回答非選意願增高，這是數學教育上一個進步的表現。不過仍有4萬0221位考生、占17.64％在非選擇題得零分。

謝豐瑞又說，數學科非選第1題有個步驟是求「平均數」，考生只要求算出前8次的總和再除以8，即使算錯了也能得1分，但卻有6％考生不會作答，這問題須要重視，因為每天生活中都會遇到「平均數」，老師應加強教學，避免下一代成為「數盲」。

英語科仍有超過30％考生得C，教育部表示，鼓勵英語教師將課程生活化，提高學生的學習興趣；同時，也將推動「英語創新方案」，引進外籍英語教師及將偏鄉教師送到國外進修，以改善英語教學的城鄉差距。

(中國時報)