苦讀追分 捧心女孩篤定上雄女

2018年06月09日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

五福國中學生許采婷因心律不整，曾1天昏倒2次，小學在家自學導致課業落後，但她不服輸，上國中後每天早起念書、勤問補拙，8日國中教育會考成績公布，篤定可藉適性安置方案上高雄女中，母親說女兒沒補習，靠自己苦讀追分，「真的有夠棒！」

高雄市立五福國中有163人會考5A，校方昨表揚5A++學生，許采婷雖非每科都拿A，但透過適性安置方案，已確定考取雄女，即使不靠身障加分也能上前三志願，足堪同學表率。

「跑一跑就突然趴在地上抽搐！」許采婷3歲時確診先天性心臟病，嚴重心律不整，天氣熱、運動、情緒激動都可能昏倒，小學3、4年級每天到校上1、2節課便回家自學，原擔任幼兒園教師的媽媽楊小萱，在采婷上國中後，為了專心照料她而辭職。

楊小萱說，采婷國小階段上課不正常，課業基礎沒打好，學習自信心很差，上了國中後，想要拚給照顧她的老師看，因此努力追趕課業，1年內成績就明顯進步，後來都能維持班上前10名，讓老師和同學都相當佩服她。

「很羨慕同學能夠打球！」許采婷說，她頂多只能健走，平時靠看書、畫畫、寫作等靜態活動紓壓，她國中3年沒補習過，讀書祕訣就是勤問，下課常拉著老師討論，一定要當場把難題搞懂，有時問到上課鈴響，還得跟老師另約時間繼續請教。

五福國中校長陳宗慶、教務主任黃之新說，晚自習場地較大，冷氣得開1小時才會慢慢涼爽，但采婷仍克服不適，和同學在悶熱環境中一起用功，也總是最認真發問的學生，值得同儕學習。

(中國時報)