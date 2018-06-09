68萬在台移工 市場不容小覷

2018年06月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 、呂筱蟬、 馮惠宜 、 柯宗緯 、 林縉明 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

在台移工逐年增加，至今年3月底已達約68萬人，消費潛力也十分驚人。台北車站每逢假日也可見到不少移工席地而坐，場面壯觀。（本報資料照片）

在台移工近年迅速增加，至今年3月底已達約68萬人，相較10年前人數成長近9成，薪資產值高達2121.6億元，許多專為移工、新住民開設的商店也蓬勃發展，東南亞特色商圈「遍地開花」，異鄉商品、服務不但紓解移工鄉愁，更創造出新的移工經濟。

月薪成長 消費潛力驚人

勞動部統計，在台產業外籍移工以越南、菲律賓、泰國、印尼等東南亞國家為主，2008年底人數為36萬5060人，至今年3月底已達67萬9464人、成長86％，移工平均月薪也連3年成長，去年達2萬6308元、漲幅約3.4％，消費潛力驚人。

電話卡日用品 物美價廉

商人鎖定異鄉人「鄉愁」消費市場，各地東南亞特色商圈如雨後春筍出現，東南亞飲料、電話卡、書報雜誌、食品、日常用品、美容、美甲等商品或服務一應俱全，還有卡拉OK讓移工一展歌喉，不僅移工及新住民喜愛，因物美價廉，也吸引許多台灣人。

北市中山北路晴光市場內東南亞商店林立，「金萬萬名店城」販售東南亞美食、甜點、服飾甚至返鄉機票，是菲籍移工最愛的聚集地，被在地人稱為「小菲律賓」。

東南亞商店 假日滿人潮

桃園市外籍移工數全台第一，中壢中平商圈近年東南亞商店一間接一間開，招牌都使用東南亞文字，假日移工人潮滿滿，不少商店連店員也清一色是移工，各國語言不絕於耳，濃濃異國氛圍贏得「移工一條街」之稱。移工阮月眉說，因店員都是同鄉，店內也用家鄉文字寫明價格，不必擔心被騙。

中部移工多達18萬人，台中火車站附近的東協廣場，13層樓共近800家東南亞商店，是全台東南亞移工密度最高的大樓，日常用品應有盡有，2樓有間超市販售各種東南亞香料、食材及生活用品，不少東南亞料理業者都到此採買，連台灣人也愛上這裡的東南亞泡麵；鄰近繼光街、成功路也滿是為移工開設的商店，繼光商圈主委張進鑫說，每到發薪後的假日，全台來的移工擠進商圈，消費力驚人。

高雄「INDEX東南亞異國城」也是移工聚集地點，主要是價格親民，店內還提供海運包裹、薪資結匯、國際電話卡、代售機票等一站式服務，店員清一色是東南亞籍，能滿足移工需求，營運業績好到已有2處據點。

(中國時報)