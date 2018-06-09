東南亞語文課 大學生搶修

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中國時報
／新北報導

東南亞移工經濟在台發酵，東南亞國家經濟也正起飛，在政府新南向政策帶動下，產業紛紛前往東南亞投資，創造就業需求，具東南亞語言專長的大學畢業生起薪上看4萬元，讓國人趨之若鶩，掀起東南亞語言學習熱潮，國人反過來赴東南亞當移工的現象正在上演。

政治大學越南語講師陳凰鳳表示，台灣2006年就浮現東南亞語文學習需求，近年在新南向政策帶動下達到高峰，2006年她在政大開課時只有2名學生，下學期增加至10人，逐年增加到30人滿額，2010年又擴班為50人，前年光是選課階段，50個名額瞬間爆滿，還讓學生加簽到快70人。

除了大學生搶修，許多家長也積極讓孩子提早起跑，例如新北市舉辦的東南亞語文競賽，舉辦3屆以來，愈來愈多台灣學生參加。第1屆台灣學生僅占4％，第2屆增加至10％，今年468名參賽者中，台灣學生就有70人，占總參加人數15％，創下歷屆比賽新高，東南亞語文課程不再只是新住民子女的母語教育，更儼然成為台灣年輕學子的「新顯學」。

在越南經營法律、會計事務所21年的台商孔祥平說，台灣人到越南當員工，視職務及個人能力，月薪大約介於35K至60K；會越南語的員工則大大加分，平均月薪至少40K起跳。

孔祥平指出，越南近幾十年投資環境固然好，競爭也相對激烈，一般台灣人若非相關科系或沒有實務經驗，業主寧願雇請當地會英語的越南人，薪資只要台灣人的3分之1，還不用提供機票、食宿，「所以要來越南當台幹、員工，競爭力必須很強！」

孔祥平也分享，越南胡志明市也有「珍奶街」的台灣人商圈，台灣員工在當地薪水高、物價低，也有可觀的消費力。

(中國時報)

68萬在台移工 市場不容小覷 道地家鄉味 溫暖出外人的心

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