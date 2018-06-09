道地家鄉味 溫暖出外人的心

家在北越河內的裴子晴。（馮惠宜攝）

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中國時報
、呂筱蟬、／綜合報導

台灣美食興起南洋風，不少早年台灣的「外勞」，經過幾年打拚後，因為愛上台灣，婚後乾脆留在台灣，經營道地的美食餐廳，吸引移工到訪，品嘗道地家鄉菜，一解鄉愁情懷。

新北市汐止「銘記越南美食餐廳」開業超過20年，第1代老闆吳乾銘在越南經商30年以上，在當地結識越南妻子，婚後將越南美食帶回台灣發揚光大。

店內除聘請新住民擔任店員外，整家餐廳都帶有濃濃越南風味，走入餐廳彷彿到了越南。嚴格來說，這家餐廳並非由新住民開設，但牛肉河粉、煉乳咖啡、越南蝦肉春捲等口味，全是道地越南口味，成為移工、新住民聚會或招待親友的首選。

在移工聚集的桃園中平商圈內，「西貢法國麵包」販售越南口味的牛肉河粉、生春捲等，老闆陳翠嬌是越南來台的移工，認識台灣老公後在此落地生根。

家鄉朋友在南桃園鮮少吃到家鄉味，於是在移工聚集的商圈開店，平日都是台灣人光顧，假日則是滿滿的移工來此飽餐一頓，座無虛席。

陳翠嬌說，來台灣已經18年，希望透過料理一解鄉愁，因為越南菜較為清淡，不僅是同鄉喜愛，許多台灣人也是常客，感到非常開心。

家在北越河內的裴子晴17年前到台灣工作，認識當藥師的老公李明燦後，成了台灣媳婦，因孩子長大，去年7月在台中東協廣場附近的成功路，開了間「Hello！VietNam越南你好河內美食」，賣起家鄉美食。

店內以低矮餐桌打造隨性輕鬆用餐方式，而採竹籃呈盤的上菜方式，讓越南鄉親感到格外親切，當地風味美食既道地又可口，半年後更在南屯大墩路開了分店，來店的台灣客人超過4成，讓越南道地美食成為最佳的文化交流方式。

(中國時報)

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