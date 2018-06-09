國發會祭永久居留 吸引中階技術人力

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中國時報
／台北報導

蔡政府將大陸拒於門外，力推新南向政策，日前推出《新經濟移民法》規畫案，預計下會期送立法院審查，希望透過給予永久居留的條件，吸引在台工作滿6年的移工，成為中階技術人力，只要雇主願支付合於規定的高薪資，再連續居留7年，就可取得永久居留權，享就業保險、勞退及育兒津貼等類國民待遇。

據統計，至今年2月，有10萬多名產業及社福移工跨過門檻，符合在台工作滿6年規定，只要雇主願支付薪資分別達4萬1393元及3萬2000元，移工再連續工作7年，即可申請永久居留。

國發會報告指出，去年8月我製造業和服務業總缺工21.8萬人，中階技術人力缺工約12萬人、占55％，其中以製造業居多，並以電子零組件缺工最多。為滿足12萬名中階技術缺工需求，國發會規畫從3層面增加人力供給，包括留用具技術能力僑外生、留用具中階技術基層外籍人員，以及直接引進中階外籍技術人力。

國發會規畫分4類型引進外籍人才，包括「外國專業人才」、「中階技術人力」、「投資移民」及「海外國人及其後代」，中階技術人力是規畫重點。

此外，行政院已統整台灣獎學金、華語文獎學金、雙邊官方獎學金、陽光南方獎學金，吸引東協及南亞優秀青年學子來台留學或研習，並協助學成後就業媒合；其中教育部依「新南向政策綱領」、「新南向政策推動計畫」，擬定「新南向人才培育推動計畫」，預計2017年至2020年新南向國家在台留學及研習人數，每年成長率20％；108學年度新南向國家在台留學及研習學生人數，希望達5.8萬人。

(中國時報)

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