閱讀解鄉愁 學習課程助翻身

2018年06月09日 04:10 中國時報 葉書宏 、 譚宇哲 、 洪安怡 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著新住民與移工人數迅速增加，文化衝擊與交流勢不可擋，46歲張正12年前創辦專屬新移民與移工的《四方報》，3年前再創設「燦爛時光」東南亞主題書店，力促台灣與東南亞文化交流；29歲陳凱翔3年前與吳致寧共同創辦「One-Forty四十分之一移工教育文化協會」，致力移工學習，更成功幫助移工返鄉創業翻轉人生。

張正2006年參與創辦新移民、移工專屬的《四方報》，還親身到越南生活、學習越南語，2014年起創立《移民工文學獎》，藉由東南亞新住民、移工文字創作，讓民眾看見台灣社會中的東南亞文化；2015年再創辦「燦爛時光」東南亞主題書店，滿足新移民與移工看報、閱讀需求。

「這間書店不賣書，只借書！」張正說，書店放滿泰國、越南、印尼、柬埔寨等國著作，讓異鄉人透過文字一解鄉愁。他還推動「帶一本自己看不懂的書回台灣」、「地板圖書館」等活動，盼藉此拉近台灣與新移民、移工感情。

「One-Forty」創辦人之一的陳凱翔，大學畢業旅行到菲律賓結識當地人，聽他們轉述親友在台灣工作的故事後，開始對移工議題產生興趣，2015年7月與小他1歲的吳致寧及5、6名志工，一起創辦「One-Forty」，致力協助移工學習並與台灣人交流，開辦移工人生學校，開設中文、理財、電腦等課程。

「One-Forty」每月最後一個禮拜天都舉辦「東南亞星期天」，讓台灣人與東南亞移工相互交流，3年來幫助數百位移工學習，甚至回到家鄉成功創業。陳凱翔說，這2年漸漸感受到許多年輕族群對移工議題的關心，新南向政策也讓各部會、企業主更加關注東南亞，協助移工回到家鄉獲得更好的工作。

(中國時報)