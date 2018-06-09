我大學被掛五星旗 QS撤了

2018年06月09日 04:10 中國時報 楊孟立 、 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

QS小檔案

英國高等教育機構QS近日發布最新世界大學排名，台灣共有17所大學進入全球千大，其中台大名次最好，位列第72名，不過昨日上午打開QS官網，發現我國大學的國旗圖示，全都被改成大陸的五星旗國旗，外交部與教育部均表示嚴重抗議，並要求更正。外交部強調，政府堅定捍衛國格及國家尊嚴的立場，不容任何挑戰。

經駐英代表處說明政府嚴正立場，對方也表示接受並做更正，改成台灣但不掛國旗，對於QS理性正面看待我方訴求，外交部表示感謝。

捍衛國格 提嚴重抗議

根據最新年度的排名成果，冠軍為美國麻省理工學院，亞軍為史丹佛大學。兩岸三地方面，北京清華第17名，成為兩岸三地名次最好的大學，至於北京大學則位居第30名。至於台灣，則以台大名列第72名，名次最好；此外，新竹清華大學第161名、新竹交通大學第207名、成功大學第222名。

但昨日QS官網卻將台灣所有大學的國旗圖示，都換上大陸五星旗，反倒香港與澳門的大學，所顯示的都還是港、澳區旗，而非五星旗。

台大去函QS 了解狀況

對此，教育部表示，已聯絡駐英國代表處教育組，立即以電話及信函並行方式，向QS高等教育機構提出抗議，並要求即予更正；而被列名的台灣各大學，也將會向QS高等教育機構提出抗議及要求更正。

台大表示，接獲消息後，隨即請校內同仁上網了解，但發現不同電腦的顯示結果不同，有的顯示的是中華民國國旗，有的則是被掛上五星旗的圖示，不過校方已寫信給QS公司，要求進行了解與更正。

我方訴求 獲正面回應

外交部指出，大陸政府向各國企業及文教機構強行輸出政治審查的蠻橫行徑，絕不應被忽視或縱容，否則民主、自由、人權等普世價值，將遭受嚴重侵蝕。

外交部呼籲各國政府，企業及公民社會應立刻挺身而出，團結民主國家力量，採取一致立場，以積極具體的行動，與台灣一起共同維護共享的普世價值，讓國際社會免於大陸威嚇脅迫。

此外，針對阿聯酋航空也稱呼我為「中國台灣」，外交部也對大陸表達譴責。外交部重申，航空企業屬各國管轄範疇，航空業所列航點及「國家／地區」的陳述方式，應由企業自行決定。

外交部指出，外交部及駐外館處將全力維護我國尊嚴與旅客權益。外交部並呼籲國際社會採取一致立場，捍衛國際企業免受恫嚇的自由。

(中國時報)