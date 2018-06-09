傳印太司令部將領 近期訪台

圖為美國太平洋司令部司令哈里斯上將（左一）、國防部長馬提斯（右二）在夏威夷參加太平洋司令部改名為印太司令部的儀式。美學者相信，很快就會見到印太司令部將領訪台。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國華府智庫「哈德遜中心」7日舉辦座談會，「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）表示，他對美台關係審慎樂觀，且相信很快就會見到印太司令部的將領們訪問台灣。

座談會討論的主題是美國應如何支持台灣，獲邀出席的易思安認為，川普政府上任至今，美國對台支持的表現堪稱及格，包括對台軍售、防長馬提斯公開發言挺台、國會通過《台灣旅行法》等。

易思安預測美軍印太司令部高階將領將訪台：「我們將看到海軍上將、將領等，來自五角大廈或夏威夷新的印太司令部，還有來自東京灣第七艦隊的高階將領，我們會看到他們開始拜訪台灣。」

「哈德遜中心」資深研究員赫爾曼指出，台灣在第一島鏈關鍵位置，美國應該加強與台灣的合作。赫爾曼支持讓印太司令部將領訪台，同時建議美國把台灣加入美國的印太戰略。

針對美國可能派軍艦在台灣海峽航行的傳聞，易思安稱，北京聲稱台灣海峽是中國大陸的內海，擁有台海主權，美國現在有機會破除這個說法。

另外，本月12日美國在台協會（AIT）內湖新館將落成，美方已確定，國務院主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗．羅伊斯（Marie Royce）將代表美方參加新館落成典禮。川普政府已確定不會派內閣閣員出席，《南華早報》報導，是因顧慮大陸反彈。

(中國時報)

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