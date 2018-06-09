孤立主義 小英直言不會考慮

2018年06月09日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天以軍禮歡迎第17次訪台的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，雙方共同見證兩國經濟部長簽署《台史經濟合作協定》；談及史瓦帝尼長期在國際社會對台灣的支持，總統強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中。「我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會。」

此外，史王也提到，非常支持蔡總統的新南向政策，並希望能夠參與台灣所提出的這項政策。總統致詞也強調，希望未來可以用合作貿易的方式，互惠互助持續邦誼。

蔡總統昨天在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）以及王妃。為了歡迎這個重要友邦元首，行政院長賴清德還取消原訂的「投資台灣事務所」掛牌行程。

外傳因為人力、預算、執行方式不夠完善，「投資台灣事務所」遭行政院長賴清德打回票，掛牌也因此延後，不過行政院副發言人丁允恭表示，掛牌順延是因為賴揆出席史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃訪台軍禮歡迎儀式，至於掛牌時程，他則表示還未確定。

總統致詞時特別表示，在國際參與方面，史瓦帝尼為台灣發聲從不缺席，不管是去年9月的聯合國大會或是上個月的世界衛生大會，都有史瓦帝尼的朋友為台灣仗義執言，她要表達感謝。

總統除感謝恩史瓦帝三世對台灣的長期支持，並表示，台灣從來不曾被這些挑戰擊垮。越多挫折，「我們越會勇敢，而勇敢經常是來自好友們的支持。」

總統在國宴上也恭喜史瓦帝尼王子班科希將從實踐大學畢業；總統表示，她聽說班科希王子拍過微電影，分享在台生活經驗，接下來也會繼續留在台灣讀研究所和實習。

(中國時報)