交流互惠 台史簽署經濟合作協定

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中國時報
／台北報導

台灣與史瓦帝尼建交半世紀，蔡英文總統與史國國王恩史瓦帝三世於昨日共同見證，由經濟部長沈榮津、和史國商工暨貿易部長馬布扎簽署「台史經濟合作協定」。經濟部表示，協定包括貿易、投資、加工出口區、技術、人員交流與合作等5大面向。

經濟部指出，非洲有12億人口，區域產值達2.5兆美元，市場商機廣大，而史國為南部非洲關稅同盟、南部非洲發展共同體、東南非洲共同市場等成員，拓銷非洲20餘國享關稅優惠，另外也享有輸銷歐、美、加、日等國及拉美地區的關稅優惠，台灣可以史國為拓銷非洲的樞紐，開發第三國市場。

「台史經濟合作協定」的經濟合作計畫包括5大面向，在貿易部分，合作領域包括標準、技術性貿易障礙、SPS、創新、科技、行銷等。台灣並提供部分產品優惠關稅，如蔗糖、牛肉、豬肉、蔬菜、松木及紡織品等153項產品可立即或分期降為零關稅。

經濟部表示，在投資方面，除了定期舉辦在史投資台商會議外，也應提供非洲經濟整合資訊；另外，台灣加工出口區將對史國經濟特區進行管理經驗交流、研發及提供培訓計畫；技術部份，將以農業、觀光、環境、教育、資通訊、公衛醫療等領域為主，提供農產品加工、能源、礦產、衛生醫療、職訓教育等合作；未來雙方將互相派遣專家學者互訪，在上述產業合作領域中交流。

經濟部指出，投資促進、關務程序及合作、貿易救濟、智慧財產及透明化等領域也都納入本協定，簽署後將在雙方完成各自必要程序後30日生效。

(中國時報)

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