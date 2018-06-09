竹縣長提名 馬吳同台不同調

國民黨主席吳敦義（右）8日出席台北市婦工姊妹團結誓師大會，與前總統馬英九高歌一曲「愛拚才會贏」。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導
對國民黨新竹縣長提名方式，立委林為洲表示，還是要開大門走大路。（姚志平攝）

國民黨新竹縣長提名撤銷全民調擬改用徵召，黨內青壯派立委紛紛質疑黨中央修改遊戲規則，前總統馬英九也表態，希望黨內初選依制度走。不過國民黨主席吳敦義昨表示，「我知道他（指馬英九）講了哪些話」，但竹縣長提名仍遵照黨最高決策機構中常會決議。

國民黨新竹縣長提名引發「因人設事」質疑，馬英九前天透過辦公室發表新聞稿指出，新竹縣長候選人的提名狀況，引發社會爭議及輿論批評，為免傷及黨的團結及形象，仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。

馬重申制度 吳聽到了

儘管黨中央隨即派秘書長曾永權前往「溝通」，但馬英九並未被說服，再度發出的新聞稿並不如黨中央的「期望」。昨替台北市長提名人丁守中站台時馬再強調，他的想法都沒改變，希望能照制度走，精誠團結、同舟共濟，邁向勝利。被問及是否和吳敦義不同調？馬辦發言人徐巧芯說，如果大家都依照制度，沒有同不同調的問題，「馬前總統還是相信黨中央會依照建立起來的制度走下去」。

幫丁站台 兩人互動冷

雖然主辦單位規話馬吳同台，但黨中央到昨天上午仍強調吳沒有公開行程；最後吳較表定時間晚40分鐘到場，馬吳也順利合體挺丁，但卻同台不同調。對於馬英九的呼籲，吳敦義先是冷回，「我知道他講了哪些話，我們會依照國民黨最高權力機構中常會的決定來處理。」

過去堅持全民調，反對徵召的吳敦義強調，國民黨會依照5月30日全體中常委在中常會一致通過，採取最能挑選最受歡迎信任、最有機會勝選的候選人。

方式不拘 要能夠勝選

媒體追問會採全民調或徵召的方式？吳敦義說「不一定」，但一定是會通過議會、縣政府、黨部、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會、里長聯誼會各方面廣泛提供意見，共同有一個意志，找出最能夠勝選、最忠於中國國民黨、忠於中華民國、最忠於新竹縣民眾的候選人。

即便金門是當事人間協商取得共識，才採取徵名方式，與新竹縣狀況不同，但吳敦義還是重申，國民黨候選人提名，「基本上能協調就協調，不一定都用全民調」，像金門縣長提名就在立委楊鎮浯與議員陳玉珍間協調後，提名楊鎮浯。

(中國時報)

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