新聞透視－吳玩弄制度 恐引爆2020內戰

2018年06月09日 04:10 中國時報 王正寧

國民黨新竹縣長提名爭議不斷，最後階段遊戲規則大翻盤，包括前總統馬英九、前主席洪秀柱等黨內大老都看不下去，難得口徑一致挺制度。之前21縣提名過程，黨主席吳敦義堅持的公平價值，能否堅持到最後，而免於功虧一簣，不僅關乎個人誠信、新竹縣勝負，更可能提前引爆2020的內戰。

吳敦義就任黨主席以來，對於縣市長提名作業，言必稱尊重「全民調」民主機制，包括內部疾呼徵召高人氣的侯友宜與蔣萬安參選雙北市，但吳都堅持照制度走。因為過去的操盤經驗，他深黯當中的「眉角」，也深信唯有公平才能避免分裂。

因此，整個提名過程雖有小紛擾，但無大衝突，參賽者願賭服輸，展現君子風度，初選後即快速整合，一致對外。吳敦義甚至還可以在民進黨主席蔡英文徵召前縣長蘇貞昌參選新北市之後，調侃「一位女性」以密室協商方式決定，不是民主程序。

如今吳敦義卻陷入有嘴說別人，沒嘴說自己的窘境，而且是徹徹底底被地方派系牽著鼻子走。只見平時口才便給的吳敦義，對於自己政策大轉彎，卻顯得邏輯錯亂不知所云，難免給人心中早有所屬、因人設事之感。

因為其他人都反對，所以不採全民調；口口聲聲要找最有勝選機會的人，卻排除民調最高的人，甚至連人緣好壞都成為理由。國民黨創黨至今，什麼時侯將人緣列入提名依據？

更令人不解的是，吳敦義身為黨主席卻跳到第一線「吹黑哨」，要大家「去看看林為洲過去紀錄」。吳敦義並未告訴大家林為洲做了什麼，但已形同判參賽者出局，只因為偏聽派系單方人說法；至於其他參選人過去紀錄吳敦義是否了解?其實google一下都查得到。

或許吳敦義有難以言喻的「苦衷」，但如果一個縣市的提名可以想改就改，那麼2020大選，是不是依舊可以如法泡製，只要民調不如人，就變更提名辦法，授權黨主席徵召，端看誰掌握中常會，那還有何制度可言？屆時國民黨的分裂已可預期。

(中國時報)