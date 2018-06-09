卡管擬列入台大校史 推動國賠

管中閔(本報系資料照)

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中國時報
／台北報導

面對台大校長遴選案懸而未解，台大今天召開校務會議，有校務會議代表提案：「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾，研擬維護自主之道」，並建議校方即時成立工作小組，將此事件列入校史，而教育部延宕聘任公立大學校長的作為，需被列入國家賠償範圍。

台大教授官俊榮等多名校務代表建議，此工作小組可由副校長一人擔任召集人，邀集校務會議代表、本次校長選委員、台大高等教育策進委員會委員各3至5人，以及人事主任組成。

提案的校務會議代表在提案說明指出，台大向教育部提出新任校長人選後，先由某些特定立場的立委，利用預算審查，提案挾持教育部，要求釐清所謂爭議前，不得發聘台大校長，教育部在立委因輿論壓力撤案後，竟然接手打壓台大，但依照《大學法》等規定，大學校長遴委會獨立自主運作，教育部對公立大學校長遴選，沒有審查權，僅能作形式的核定。

校務會議代表也提到，「而今台大人更須有所警覺，從前校長楊泮池的不續任事件，一年多來以政治為主的外力，明顯一再侵犯本大學的自主」為維護大學自主、台大學術自由，校務會議責無旁貸，應推動檢討校長遴選受到政治力干擾，並慎謀應變以維護自主之道，同時也建議當局立法補正，針對教育部延宕聘任台大校長，可針對其違法事實，研擬推動國家賠償。

國民黨籍立委陳學聖8日也指出，根據統計資料，超過8成的教授兼任上市上櫃公司的獨董，都是事後才取得學校同意函，他批評執政黨為了拔管，摧毀整個優良的產學合作文化，並要求將來上任的新教育部長，屆時說明將如何處理此事。

陳學聖批評此事根本是教育部自己捅自己的馬蜂窩，因為產學合作本來就是好事，是台灣好的優良傳統，過去產學間也沒有爭議，現在為了拔一個管，摧毀整個產學合作的文化，如今有8成兼任獨董的教授不符合，怎麼辦？

(中國時報)

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