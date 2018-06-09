探討城鄉資源平權 翻轉教育

彰化縣議會8日舉行「107年度地方治理論壇」首兩場，彰化縣議會祕書長史仁智（小 圖）表示，論壇讓更多人了解公共政策，更清楚知道民意代表在監督什麼。（黃國峰攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議會地方治理論壇8日登場，聚焦「資源平權、城鄉零差距」和「翻轉教育、提升競爭力」議題，專家、縣議員與官員們提出精闢見解、深度調查與觀察，激盪思辯的火花，引起熱烈回響。

彰化縣議會祕書長史仁智代議長謝典霖表示，創辦地方治理論壇，今年邁入第3年，讓更多人了解公共政策，更清楚知道民意代表在監督什麼，還有行政的著力點，把更好的做法和觀念引進，並提供了反省和修正，讓社會更進步。

縣議會也特邀豐安聯合診所蔡明忠專題演講「從醫療端來看未來的長照」，熱門話題包括傅達仁赴瑞士安樂死，再從醫療糾紛談到健康自主管理的重要，點出長期照護該怎麼著力，從實案例出發，聽眾聽得特別有感，掌聲、笑聲和頻頻點頭，交織熱烈氣氛。

上午場論壇邀請行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷、東海大學政治系教授邱師儀、中正大學政治系教授蔡榮祥、彰化縣府計畫處長陳坤佐及議員劉惠娟、張東正等，探討彰化縣的社會資源整合與有效利用的問題。

論壇點出社福預算占總支出的最大宗，精闢地分析該怎麼讓每分錢用刀口上？並因應彰化縣特殊民情，發展健全長照策略，解決鄉村人口老化的問題。

下午場「翻轉教育、提升競爭力」邀華盛頓中學校長吳榕峯、中臺科技大學文教事業經營研究所教授林海清、暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元、彰化縣府教育處副處長張淑珠，和議員曹嘉豪、白玉如、林世賢等，分別從如何為偏鄉教育注入活力、重新定義怎麼辦教育等，激盪出新思維。

108課綱將上路，彰化縣各級學校應做好調整與因應策略，解決城鄉教育資源的落差及升學機會不均等，也都在討論之列，與會者對學生爆出的出走潮憂心忡忡，更點出了翻轉教育首先還在思維的改變，分別在各專業領域提出深度報告，掀起共鳴，帶動更多討論。

(中國時報)

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