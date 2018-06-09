立院臨會 柯建銘瞄準軍人年改

2018年06月09日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會召開在即，昨天召開朝野協商，下周一上午召開談話會，處理臨時會相關事宜。民進黨團總召柯建銘強調，軍人年改是臨時會重中之重，不改不行，請大家共同理性面對。

對於國民黨質疑軍人年改違憲，主張先處理現役軍人部分，退役暫緩，柯建銘回應，「我們難以接受。」他表示，希望臨時會第一周集中處理軍人年改，之後舉行委員會處理預算解凍案，再陸續進行其他法案二三讀。

除了攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，民進黨團建議臨時會納入《空氣汙染防制法》修正案、《礦業法》修正案、《財團法人法》修正案、《公司法》修正案、《都更條例》修正案、《建築法》修正案、《國家語言發展》草案、《文化創意產業發展法》修正案、《文化內容策進院設置條例》草案、《社會團體法》草案、《行政法院組織法》修正案、《法院組織法》修正案、《司法院大法官審理案件法》修正案、《毒性化學物質管理法》修正案、預算解凍案。

國民黨團首席副書記長曾銘宗則指出，軍人年改在委員會審查過程中，重要條文幾乎全部保留，代表朝野沒有共識，況且公教年改審查的時候，都還有一本「精算報告」，但現在國防部卻只提供「財務評估報告」，程序上有瑕疵。

曾銘宗指出，政府希望軍公教年改在7月1日同步實施，但要有發放系統，程式要重新設計，軍人部分恐趕不及。

此外，國民黨團也要求總統蔡英文做國情報告，說明近來1個月內與多明尼加、布吉納法索斷交，兩岸關係倒退，國家未來的外交情況，到底是如何？尤其是兩岸的問題，是否有創新的做法？ 曾銘宗補充說，兩岸關係持續陷入僵局，這次臨時會希望能儘速審查《兩岸協議監督條例》草案。

國民黨立院黨團，由總召林德福與首席副書記長曾銘宗，昨傍晚6時起開始排班，將提500案反制。

(中國時報)