台新金改選 吳東亮大獲全勝

2018年06月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新金改選董事公司派7席全拿，投資人在會議結束後步出會場。（趙雙傑攝）

台新金控董事改選結果，跌破眾人眼鏡。以台新金董事長吳東亮為首的公司派贏得相當漂亮，拿下7席董事，得以完全掌握董事會。被視為至少1席實力的寶佳集團，意外全軍覆沒，少主林家宏親征失利，未能順利攻進台新金，未來動向受矚。

台新金股東會昨早登場，由於公司派與市場派針鋒相對，戰況異常激烈，早上不到8點半，場內座位已滿，許多小股東嚷嚷「股東是老闆，還要罰站？」出席之踴躍，創下94.14％的超高出席率，刷新台新金成立以來紀錄。

寶佳砸140億全軍覆沒

由於寶佳狠砸140億元，展現進入台新金股東會勢在必得的決心，即便台新金公司派祭出縮減董事席次，拉高當選門檻，但事前推估，光寶佳向金管會申報的持股約9.95％，再怎麼樣都有選上一席實力，甚至可拚2席。

未料選舉結果大爆冷門，公司派可說是大獲全勝，一般董事包括吳東亮、郭瑞嵩、吳澄清及王自展、獨立董事林義夫、張敏玉、管國霖都上壘，氣走寶佳推薦的林家宏、吳素秋及獨董候選人林景聰，一席都沒拿到。

配票成功贏得漂亮

改選結果優於預期，吳東亮在股東會結束後，並未多做發言，僅說「感謝各位股東支持」，經營團隊會更加努力。面對資深股民阿土伯到場打氣，他也下台與阿土伯及小股東們握手，展現親民一面。

台新金總經理林維俊分析，公司派此次改選之所以能夠「全壘打」，與配票有關，「他們（寶佳）重押獨董，我們也重押獨董」，以寶佳總票數接近12％來看，如果重押的話，就會當選1席，「但我們沒有平均配票」。

經營成果外資相挺

除此之外，林維俊也感謝外資相挺，目前外資持台新金股權約26％，有投票的外資約占75％，表態的外資有高達9成支持公司派，顯示經營成果獲得肯定，對此銘感五內。

面對空前挫敗，在場督軍的寶佳資產法務主管周伯鍾回應：「坦然接受選舉結果。」

林維俊坦言，股東會前確實壓力很大，內部做過多次沙盤推演，對改選結果有所掌握，這次不管是國內還是外資，幾乎所有能出席的股東都出席了，他感謝所有股東支持，笑稱改選結束之後，「我今天一定會睡得很好」。

(中國時報)