新聞分析－誤判外資動向 寶佳輸得冤枉

2018年06月09日 04:10 中國時報 黃琮淵

台新金董事改選，寶佳挾超過1成持股卻意外挫敗，表面上看來是配票失策，但其實是誤判外資動向，尤其在外資顧問ISS建議出爐後，更讓寶佳做出重押獨董決定，反而遭有主場優勢的公司派完封，可說是輸得冤枉。

「怎麼會1席都沒有？」這是台新金改選結果出爐後，多數人的反應。因為用最簡單的算法，寶佳持股約1成，就算不徵委託書，僅有零星的外資與股東支持，也不至於搞到1席董事都上不了，問題究竟出在哪？

在改選之前，很多人都在問，寶佳有無機會坐一望二？平心而論，在沒有徵求委託書的情況下，除非台新金在配票上犯致命大錯，否則不可能，寶佳其實也很清楚，所以早在選前，內部策略就是至少保住1席。

只是這一席，究竟是要力保少主林家宏參選的普通董事組，還是由林景聰代表的獨立董事組，陷入兩難。如果全灌給林家宏，絕對能上一席，但考量獨董在監督上的影響力較大，態度也有所鬆動，於是評估改拚獨董。

至於讓寶佳決定拚獨董關鍵，則是外資顧問ISS提出的建議，站在寶佳推薦的獨董候選人林景聰這邊，讓寶佳覺得有外資加持，獨董更有成功上壘的機會，於是在改選前夕，大膽做出棄守一般董事、力保獨董的決定。

沒想到喊歸喊，卻沒撼動向來支持公司派的外資，最終只吸引到零星選票，多數外資票還是投給公司派推薦的3位獨董，加上公司派挾主場優勢，選擇在獨董組「直球對決」，終究讓寶佳吞下進軍金融界首場敗仗。

高估外資動向，又不敵對手精準配票，讓寶佳沒能取得進入台新金的門票，140億元的代價還真不小。但反過來想，有了這次經驗，寶佳下回在競逐董事時，結果會完全不同。

(中國時報)