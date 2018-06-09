速食店內用不提供塑膠吸管

2018年06月09日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

限塑令再擴大！自明年7月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大對象，約8000家業者不得提供一次用塑膠吸管供內用，違者恐遭罰1200元以上、6000元以下罰鍰。對此，SOGO、新光三越、遠百等百貨公司均表示會配合。

環保署昨日預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案；環保署指出，考量塑膠吸管使用後隨意棄置於環境中，被生物攝食進入體內，或分解為塑膠碎片，經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，衍生更多嚴重生態與環境汙染問題，因此參酌美國與英國部分城市，對一次用塑膠吸管採取限制使用管理。

依據環保署現行規定，包含飲料店、麵包店等14類業者，約莫10萬家店家禁止免費提供購物用塑膠袋，昨日更進一步發布草案，將限塑令範圍擴大到4大對象、8千家業者禁用塑膠吸管，預計2020年全台餐飲業全面禁用塑膠吸管，2025年全面限用塑膠免洗餐具和塑膠袋，最終在2030年達到全面禁塑的效果。

不過，先前環保署擬禁用塑膠吸管的規劃一出，就有不少家長團體表達反對，認為替代用的不鏽鋼、玻璃吸管萬一使用不慎，更可能對幼童造成傷害，對此環保署廢管處長賴瑩瑩表示，吸管的替代材質很多，如紙、矽膠、竹子等，甚至是用義大利麵做成可食用吸管，希望民眾能響應，一起努力降低塑膠對環境的危害。

(中國時報)