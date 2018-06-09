全聯7.92億元 買下白木屋

景岳生技出售白木屋蛋糕，由全聯接手。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

景岳生技昨於證交所記者會上宣布，將以7.92億元出售旗下老字號白木屋蛋糕，對象正是全台都有通路的超市龍頭全聯，交易案已經董事會通過、生效；全聯對此回應，買下白木屋主要是因廠房設備可供阪急BAKERY使用，由於全聯擁有900多家門市，外界認為，購入5000多坪廠房，不僅做食品倉儲之用，也為自己擴大現烤烘焙業版圖再下一城。

景岳生技副總經理王美玲表示，景岳自5月中釋出白木屋將出售的訊息後，國內外共有10家業者來表達意願，大多為食品業廠商，經篩選企業條件、交易金額等，董事會昨正式通過，確定出售予全聯。

據了解，除了全聯外，包括全家便利商店、85度C、阿默蛋糕等知名食品業，均與景岳洽談過，主因是白木屋鄰近楊梅交流道的土地、廠房價值極高；而白木屋原有24個據點，很多直營門市已於5月底前吹熄燈號了，外界預期，全聯未來以白木屋蛋糕品牌重新出發的機率不高。

景岳生技於2014年砸下逾16億元併購白木屋，因為持續虧損、撐不到5年，就宣布出售；王美玲坦言，繼續經營仍無法轉虧為盈，考量公司未來的發展與需求，董事會才決議出售白木屋食品所有股權；對於200名左右的員工，目前將依照勞基法資遣，未來是否任用，將由全聯決定。

全聯強調，與阪急BAKERY合作開發阪急麵包，為進一步拓展阪急麵包的販售市場，決定買下白木屋的廠房設備，並秉持不開工廠的想法，這宗交易案，不會影響與原有烘焙廠商的合作。全聯確定接手廠房設備，但目前並不會經營白木屋的品牌和24家門市。

(中國時報)

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