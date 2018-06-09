工業富聯飆漲44％ 鴻海開平走跌

2018年06月09日 04:10 中國時報 李書良 、 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

鴻海集團旗下「富士康工業互聯網」（FII，簡稱「工業富聯」）昨（8）日在上交所掛牌上市，甫開市即漲停，股價大漲44％，總市值來到3,905.58億元人民幣（下同），成為A股市值最大的科技公司。

香港信報報導，昨日開盤後，工業富聯股價開高近2成，隨後漲停收在19.83元，上漲幅度44.01％，封單超過百萬手。當日工業富聯市值來到3,905.58億元，在A股市值排名為第14位，超過美的、萬科、格力。

滬深兩市大盤昨日表現並不佳，收盤滬指跌1.36％，深成指跌1.05％。盤面上個股普遍下跌，僅CDR（中國存託憑證）概念股和5G概念股走揚，因此工業富聯的漲停格外搶眼。

另一方面，台股上市的鴻海昨日股價並未受到工業富聯掛牌飆升漲停的激勵，股價開平走跌，終場以88.3元新台幣作收，下跌3.18％，股價再度失守半年線89.43元關卡。外資昨日大賣近1.36萬張，市場推估，外資賣鴻海轉進FII仍是該股最大賣壓來源。

法人指出，鴻海將於6月22日召開股東會，除了討論現金股利2元案，之後亦將討論現金減資346.6億元新台幣，減資比率20％，股東可以領回4元股利。目前鴻海外資持股比重已下滑至45.03％，今年來外資持股下滑近5個百分點，顯示對組裝代工產業趨於保守。

華爾街見聞報導，工業富聯是藥明康德之後，第2家在A股上市的「獨角獸」企業。工業富聯董事長陳永正昨表示，工業富聯在4大洲廣泛布局，在智慧製造領域有廣泛經驗。集團在大數據、人工智慧、無人生產等領域深入布局，目前有6萬個工業機器人。

陳永正強調，工業富聯是實體製造加上互聯網，為網上網下的融合，與中國互聯網三巨頭「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）不是競爭關係，反而與騰訊雲、阿里巴巴中小企業、百度自動駕駛項目存在深度合作的空間。

(中國時報)