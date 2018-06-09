台青跳出井底 勇敢赴陸闖蕩

北京大學國際關係學院台生王裕慶。（摘自明報新聞網）

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中國時報
／北京報導

北京大學台籍博士研究生張立齊、王裕慶最近提出「困台者」概念：一種受制於民進黨政策，被困在台灣無法赴大陸；一種到了大陸，心靈卻受「反共、反中」思想束縛，還警告其他台灣人別和大陸走太近。王裕慶昨表示，不要給自己戴上眼罩、耳塞，造成人為失明、失聰，應勇敢跳出井外看大陸發展；政府應放手讓台青勇敢闖蕩，不要處處設限台青登陸。

張立齊表示，他有一些教職和公職退休長輩，打算赴福建參加海峽論壇，但事先接獲警告，如果出境赴陸恐涉國安機密，退休金可能不保，讓許多人打消念頭。有些人想來大陸念書就業，看到註銷盧麗安戶籍例子，擔心一旦赴陸，以後就回不去台灣，再也見不到家人。

心靈反中 如「困台者」

張立齊指出，政府以公權力清查民間團體和大陸交往，限制卸任官員等人士，採取限制出境方式，將某些認同統一的政黨和人士視同犯人般限制出入兩岸自由，剝奪了台灣同胞在大陸正常活動的人身自由。

王裕慶認為，除了物理上的「困台者」，更有心理上的「困台者」。台灣有超過2/3青年沒到過大陸，不了解大陸實際情況；就算有人到了大陸，內心深處仍有根深柢固的反共情結，刻意給支持統一的台生戴帽子，甚至組成「聯盟」：「支持統一的台生參加哪些論壇，我們就不去」，刻意畫下楚河漢界，孤立支持統一的台生。

王裕慶稱，台灣以民主自豪，批評大陸一黨專政，但他認為，大陸實施社會主義民主，有地方基層選舉，許多台灣人卻視而不見，「大陸的溝通協商機制，在政策制定過程會廣納各方意見，比起立法院在立法過程中藍綠政黨惡鬥，大陸民主完勝台灣。」

籲政府別嚇唬年輕人

王裕慶呼籲民進黨政府，不要老是恐嚇年輕人赴大陸發展恐會觸法，「手持鞭子，只會嚇跑孩子，應讓孩子自主選擇，鼓勵他們出去闖蕩。若台青在大陸取得成就，不也是台灣之光嗎？」

王裕慶也呼籲台青，不要被藍綠口水綁架，不要被人戴上眼罩、口罩，造成人為失明、失聰；他鼓勵台青「跳出井底、勇敢赴陸，放開心胸，學習欣賞別人優點，探索台灣以外世界。」

(中國時報)

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