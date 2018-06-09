陸學者籲台灣修改過時法規

2018年06月09日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

台灣民眾或受限於政府法令，或堅持反共信仰而成為「困台者」。大陸涉台學者唐永紅建議，台灣應修改過時的法規以符合人民現實的需要，民眾應放寬心胸接納不同的社會制度和文化。他也呼籲國民黨應放棄反共思維，認清敵我矛盾，民進黨才是主要敵人，「一味的反共，問題將會無解，對誰都沒有好處。」

隨著大陸各省市陸續釋出惠台措施，愈來愈多台青赴陸求學、謀職，今年報考大陸大學和研究所的台生倍增，但民進黨政府一再出招，不管是約談高中校長，或是警告赴陸應聘官股銀行職缺有違反《兩岸人民條例》之虞，就是希望給台青赴陸潮降溫。

廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅教授表示，隨著大陸經濟崛起，台灣民眾赴大陸發展趨勢無法阻擋。和當年立法時空環境相比，台灣現行法規限制顯得不盡合理，應該修法跟上時代需求。

像是盧麗安例子，她在取得大陸身分後遭台灣註銷戶籍，唐永紅說，大陸會幫這些台灣民眾想辦法，加入大陸戶籍，讓這些人在大陸安身立命。

唐永紅鼓勵台灣民眾赴陸，嘗試體驗不一樣的社會和文化，「初期可能難以融入，甚至三觀（世界觀、價值觀、人生觀）出現翻天覆地的衝擊，但是在全球化時代，跨文化生活已逐漸變成常態。」

絕大多數台灣民眾自幼接受西方民主價值養成，對共產黨普遍有牴觸心理。唐永紅觀察，有許多台青陷在反共桎梏裡走不出來，甚至連國民黨至今也尚未放棄反共立場，「很多心態都需要隨著時代演進來調整。」

唐永紅認為，「一味的反共，已是過時保守的做法，只會讓問題無法解決，對誰都不會帶來好處。」

(中國時報)