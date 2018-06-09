《甄嬛傳》比轉型正義更有話題

2018年06月09日 04:10 中國時報 陳君碩 ／廈門報導 ／廈門報導

台灣年輕人究竟是「天然獨」還是「人造獨」？7日在海峽論壇之中華文化發展論壇上，大陸青年學者表示，國民黨威權時期建構的中國意識，在冷戰與內戰環境中，缺乏現實關照，以致在民主化後，失去體制力量支撐的中國認同受到衝擊，但現在《甄嬛傳》可能比轉型正義在兩岸青年間更有話題，兩岸青年較無歷史包袱，可共同創建新的民族歷史記憶。

第六屆中華文化發展論壇昨討論「文化創新與青年擔當」，清華大學社科院台籍博士陳翊瑄指出，天然獨形成有三大原因：一是李扁時期歷史教育的去中國化，將鄉土認同等同國家認同。二是分配正義問題，貧富差距大，台灣年輕人產生相對剝奪感，催化出太陽花學運。三是對大陸崛起的恐懼，政客口中的天然獨，無非是青年對於中華文化及中國人身分認同有一些淡漠。所謂天然獨無可爭議全是人造獨。

上海交通大學台研中心博士生王曉迪分析，兩岸光靠親情的話語論述，有些捉襟見肘，現在需要開創新的歷史記憶，民意本身是個變數，群體內部的共同體驗可以被建構，要承擔建構民族新記憶的重任，自然落在青年身上。他不諱言，大陸重視台青工作具有戰略意義，因為兩岸青年的包袱很輕，全球化提供了共同話語空間，這種共鳴可以成為新的歷史記憶根基。

(中國時報)