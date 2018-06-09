融陸生活 更把經驗帶回台

2018年06月09日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

在台灣出生、復旦大學外語學院副院長盧麗安日前指出，對於離開台灣到大陸工作、生活的民眾，應該稱「融陸者」，研究兩岸關係學者指出，「融陸」也是「融入」，去大陸的台人，一方面要融入大陸生活習慣，也會把大陸經驗帶回台灣，促進兩岸融合與相互理解。

針對外媒用「脫台者」形容到大陸找機會與實現理想的台胞，盧麗安當時表示，這個詞不好，是用冷戰思維挑撥兩岸民眾情感。「融陸者」會是較好詞彙。

淡江大學國際研究學院院長王高成指出，台人赴陸求學、就業與經商，可以促進兩岸交流，大陸人士也可以藉由台人，自然而然地了解台灣情況、價值觀與想法；同樣的，我們的人到大陸後，藉由親身經驗也能實際了解大陸。王高成認為，這些台人赴陸經商、求學，用中性一點用語，可稱為「入陸者」，也會回台灣，學有所成也可能有貢獻。

針對政府會「提醒」赴陸求學、經商的人，大陸制度與我方不同，王高成表示，或許我們這邊太強調負面印象，台商、台青在台灣多少知道大陸狀況，經過自身評估，還是選擇赴大陸，是因有其有利部分。台人赴陸求學，可能著眼於大陸競爭力強、大學排名高、教育環境更好；台商去大陸，可能是市場與投資環境比台灣優，政府應用更寬廣角度看待他們。

王高成強調，政府應反躬自省，是不是台灣本身條件、競爭力、教育環境與投資環境不夠，並持正面態度，改善這些方面。在全球化時代，人才交流是正常行為，政府反躬自省後，人才能走出去，外國、大陸人才也會吸引過來，這才是健康的情況。

(中國時報)