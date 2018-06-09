登陸創業 桃桃喜創青年機遇

來自台灣的黃靖紋、黃靖裀、黃乙 痐T姊弟勇敢到大陸創業，在廣西南寧開了多家拳館，並將生意拓展到瑜伽和茶藝領域。（中新社）

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中國時報
／廈門報導

越來越多台灣年輕人赴大陸發展，工作生活多年，切實感受到大陸為台青發展和就業創造的便利，認為大陸以越來越開放的態度，歡迎台青到大陸施展抱負，他們建議，台灣人可依循「進入、融入、找出路」的務實脈絡，逐步融入大陸生活。

北京首鋼基金創業公社港澳台事務部總經理鄭博宇，已在大陸發展近3年，協助無數台灣團隊在北京創業，他認為台胞到大陸發展，先是走進來，接著融進來，最後留下來，像是《惠台31條措施》，就可以讓沒到過大陸的台青願意走進來，已經來的更加融進來，融進來的願意留下來，融入當地。

鄭博宇舉創業公社一個「桃桃喜」項目為例，一個專門為女性提供桃花預報服務的台灣網路創業團隊，目標鎖定1990後出生的年輕單身女性，結合最傳統的易經八卦紫微斗數和最先進的互聯網大數據科技，「一個將千年傳統文化，在千年後的現在，藉由大數據和互聯網工具條件成熟下，轉化成了創業項目。」他認為，這就是融入文化做出的創新與青年機遇。

集美大學美術學院台籍講師李炯毅，2012年到北京攻讀博士學位，畢業後進入集美大學任教至今，他說，這幾年間切實感受到大陸為台青發展和就業創造的便利，以越來越開放的態度，歡迎台青到大陸施展抱負。

他提到，去年12月大陸全國台聯特別在北京舉辦「大陸任教台灣教師座談會」，他也前往參加，會議上討論了台師政策、就業合同、退休保障、家屬探親、學術研究等問題，針對這些問題，國台辦、統戰部、教育部也都派領導參加並做出回應，提出相關建議和解決辦法。

李炯毅直言，這些做法能夠增強台灣教師在大陸任教的信心，也是他到大陸幾年的深刻感受體會。

(中國時報)

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