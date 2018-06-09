談得順利 川普將邀金訪白宮

2018年06月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與日本首相安倍晉三7日下午（台北時間8日凌晨）在白宮會談並召開聯合記者會，川普被問到會不會與北韓簽署終結朝鮮戰爭的協議文件時說:「美朝會談成功的話，有可能簽署，這說不定是最初的一步。」「之後的事更重要，我想邀請金委員長到美國訪問，首先從白宮開始吧。」

安倍搶在會前見川普

川普針對12日將在新加坡舉行的史上首次的美朝高峰會談樂觀地表示，「不會只是拍拍紀念照就結束，將會是有成果的協商」、「視狀況而定，說不定會維持1、2天或是3天。」

不過川普也強調，「已做好隨時拍桌走人的準備，希望沒有必要如此做」、「我們應該會取得偉大的成功吧。」

有關北韓的無核化問題，川普表示，「朝鮮半島的無核化不僅是南北韓，將會為所有人帶來繁榮、穩定與和平的新時代」、 「在（包括無核化等）所有問題處理完後，希望與北韓建交。」

安倍則強調，「希望與美方緊密合作，促使美朝高峰會談成功，核武、彈道飛彈、綁架問題有所進展」、「強烈希望東北亞的和平」。

川普日前表示不再使用「最大限度施壓的說法」，引起日方的質疑。川普在會談中表示，「沒有必要說『最大限度施壓』的話，因為那會使談判不順，如果談判不順利的話，將再使用『最大限度施壓』」。他也明確表示，「目前對北韓的制裁仍將維持」。

談不攏再啟最大施壓

川普說: 「如果談判順利的話，我們同意將與大陸和南韓一起支援北韓。日韓在經濟方面也會提供出很大的援助。」

針對北韓綁架日人問題，川普在記者會上表示，「我會在美朝會談中提出，我知道這個問題對安倍首相個人而言，是很重要的問題」。

安倍表示，「為早日解決北韓綁架問題，希望與北韓直接接觸、協商，會用盡任何的手段」、「最終還是必須由我與北韓勞動黨委員長金正恩之間來解決。」

針對美日貿易逆差問題，川普表示，「美日的貿易不均衡是相當大的金額，我們希望能改善貿易不均，廢除針對美國出口的障礙。安倍首相剛才說，要採購美國的軍機、飛機，以及農產品等幾10億美元的產品。」川普表明，盼與日本進行雙邊貿易協定的談判，以削減美國的對日貿易逆差。

(中國時報)