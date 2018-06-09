韓媒好大膽 闖北韓大使家惹禍

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中國時報
／新加坡報導

南韓放送公社(KBS)2名記者在星惹上大麻煩！新加坡政府昨日公告，逮捕兩名分別為42、45歲、任職於KBS的南韓籍男子，他們涉嫌擅闖北韓駐星大使住家。另2名涉案南韓人也遭到調查。

星警方證實，7日下午3時50分左右接到北韓大使住家遭非法侵入的報案。警方尋線逮捕了兩名男子。更嚴重的是，兩人未得到新加坡官方採訪川金會的認證，依法不能在星從事採訪工作。按星國法律，非法侵入者牴觸刑事法典，可被判坐牢長達3年，或罰款1500星元，或兩者兼施。

星警方稱，還有一名代表KBS的31歲南韓籍男子正接受調查，另一名作為上述3人嚮導及翻譯的29歲南韓人也被調查。

新加坡特別發出提醒，所有外國人必須遵守星國法律，犯法的外國人將被嚴肅處理，包括取消簽證及遣送離境。此外，任何在星犯罪的媒體人員也將失去認證，無法採訪12日登場的川金會。

據南韓《韓民族日報》報導，青瓦台8日確認上述事件，提醒赴星採訪川金會的南韓媒體從業人員：「過分的採訪欲望造成的意外事故，會讓問題更嚴重。」

根據青瓦台方面的說法，除了這起事件，近日已發生4起南韓記者在禁止拍攝區域內拍攝，遭星警方拘禁的案例。

新加坡7日已通知先前提出申請獲成功認證的記者，10日可前往新加坡通訊及新聞部（MCI）領取川金會記者證。

(中國時報)

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